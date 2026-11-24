Προσωρινά μέτρα διασφάλισης, θεσπίζοντας ποσοστώσεις εισαγωγών για ορισμένα υβριδικά οχήματα, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περιορισμοί αυτοί κρίνονται αναγκαίοι για την προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ έναντι της απότομης πρόσφατης αύξησης των εισαγωγών τέτοιων οχημάτων. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου και έπονται έρευνας, η οποία κατέδειξε ότι οι εισαγωγές υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2023.

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Αν και τα μέτρα διασφάλισης υλοποιούν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη συνεδρίαση των Διαβουλεύσεων ΕΕ-Κίνας για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, στις 9 Οκτωβρίου 2026 με στόχο τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ, τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται στο σύνολο των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.

Η Επιτροπή επιβάλλει ποσοτικό περιορισμό υπό τη μορφή ποσοστώσεων εισαγωγής ανά χώρα εξαγωγής, καθορίζοντας τη μέγιστη ποσότητα υβριδικών οχημάτων που επιτρέπεται να εισαχθούν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων διασφάλισης. Εισαγωγές που υπερβαίνουν τις εν λόγω ποσοστώσεις δεν επιτρέπονται.

Άμεση απειλή σοβαρής ζημίας για τη βιομηχανία της ΕΕ

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Η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών υβριδικών επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ οφείλεται στην αυξανόμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, τροφοδοτείται από την εντεινόμενη χρήση περιοριστικών μέτρων στο εμπόριο σε άλλες μεγάλες αγορές.

Η έρευνα έδειξε ότι οι κατασκευαστές υβριδικών επιβατικών οχημάτων που εδρεύουν στην ΕΕ χάνουν μερίδιο αγοράς, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου των υβριδικών οχημάτων τους —παρά το γεγονός ότι η αγορά της ΕΕ παρουσιάζει ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται άμεση απειλή σοβαρής ζημίας για τη βιομηχανία της ΕΕ, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων διασφάλισης για την προστασία των παραγωγών της ΕΕ.

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Οι ποσοστώσεις εισαγωγής κατανέμονται με δύο τρόπους: σε συγκεκριμένες χώρες που έχουν ουσιαστικό συμφέρον στην προμήθεια υβριδικών επιβατικών οχημάτων στην αγορά της ΕΕ («ποσοστώσεις ανά χώρα») και σε όλες τις άλλες χώρες προέλευσης («υπολειπόμενη ποσόστωση»).

Οι ποσοστώσεις ανά χώρα καθορίστηκαν με βάση τα επίπεδα εισαγωγών που καταγράφηκαν από την εκάστοτε χώρα το 2025, προσαυξημένα κατά ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο του 15%. Στις χώρες που κατείχαν μερίδιο άνω του 2% επί των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2025, χορηγήθηκε συγκεκριμένη ποσόστωση ανά χώρα. Για όλες τις υπόλοιπες χώρες προέλευσης προβλέπεται μια «υπολειπόμενη ποσόστωση».

