Τα 43α γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η Σοφία Καρβέλα, με την Άννα Βίσση να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να περάσει αυτή την ημέρα μαζί της και να της στείλει δημόσια ευχές μέσω Instagram.

Η «Απόλυτη» διατηρει στενή σχέση με την κόρη που απέκτησε με τον Νίκο Καρβέλα, παρότι ζουν σε διαφορετικές χώρες στην καθημερινότητά τους. Το ταξίδι της τραγουδίστριας στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε οικογενειακό αλλά και επαγγελματικό σκοπό, καθώς συνδύασε τον εορτασμό των γενεθλίων της κόρης της με ηχογραφήσεις για το επόμενο άλμπουμ της.

Στο πλευρό της Άννας Βίσση στη Νέα Υόρκη βρίσκονται η Δήμητρα Κούστα, φίλη, κουμπάρα και συνεργάτιδά της, αλλά και ο Ηλίας Ψινάκης, με τον οποίο τη συνδέει μακρόχρονη φιλία.

Η δημόσια ευχή της Άννας Βίσση στην κόρη της

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της ένα βίντεο της Σοφίας Καρβέλα από κοινή τους απόδραση, στέλνοντας το μήνυμα «I love you, happy birthday».

Η Σοφία Καρβέλα είναι κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα και έκλεισε τα 43. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια, ώστε να βρίσκεται μαζί της στην ιδιαίτερη αυτή περίσταση.

Η σχέση μητέρας και κόρης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν δημόσιες συνεντεύξεις της Άννας Βίσση. Μιλώντας στην Vogue Greece και τον Βλάση Κωστούρο το 2023, είχε πει: «Εγώ έγινα μητέρα παρόλο που δεν είχα ούτε αρκετό χρόνο να δοθώ στο παιδί μου ούτε τα χαρίσματα της “κλασικής” μητέρας. Αλλά διδάχτηκα κάτι πολύτιμο: Το παιδί σου δεν είναι ένας τίτλος ούτε η λέξη “μητέρα” αντανακλά κάποιο επάγγελμα, εκτός κι αν η ίδια η γυναίκα επιθυμεί να αφιερωθεί ολοκληρωτικά. Μπορεί η σχέση αυτή να είναι εξίσου τίμια και να εξελιχθεί σε μια αληθινή φιλία, όπως αυτή που νιώθω να έχω σήμερα με την κόρη μου».

Οικογενειακές στιγμές στη Νέα Υόρκη με τη Σοφία Καρβέλα και τους εγγονούς

Η παρουσία της Άννας Βίσση στις ΗΠΑ συνδέεται και με τον χρόνο που περνά με τους δύο εγγονούς της, τον Νίκο και τον Νέστορα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αμερική έκανε βόλτες μαζί τους, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο στούντιο.

Σε ακόμη μία ανάρτηση από τη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια πόζαρε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα σε βραδινή έξοδο. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram, οι τρεις γυναίκες χαμογελούν στον φακό φορώντας ασορτί λεοπάρ σύνολα.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Σοφία Καρβέλα είχε ανεβάσει story με την Άννα Βίσση έξω από το μουσείο τέχνης του Μανχάταν Frick Collection. Μητέρα και κόρη ακουμπούσαν τα κεφάλια τους και κοιτάζονταν τρυφερά.

Τα νέα τραγούδια της Άννας Βίσση και η ανακοίνωση για το «Κόντρα»

Παράλληλα με τις οικογενειακές στιγμές, η Άννα Βίσση αξιοποιεί το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και για τις νέες ηχογραφήσεις της. Οι ηχογραφήσεις αφορούν τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ της.

Μέσα από το Instagram της έκανε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει το «Κόντρα», τραγούδι που είχε ακουστεί στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε θετική ανταπόκριση από τους θαυμαστές της, όπως καταγράφεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Την ίδια περίοδο, ο Νίκος Καρβέλας μοιράστηκε μέσω της δισκογραφικής του στο Instagram ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».