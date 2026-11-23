Πριν περάσει στο θεατρικό σανίδι και τα τηλεοπτικά πλατό, στις αρχές της δεκαετίας του '90, υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλοα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο λόγος για τον Αλέκο Συσσοβίτη που το μεσημέρι της Δευτέρας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 στην ΕΡΤ με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σκληρή κριτική που είχε ακούσει σε παράσταση που έπαιζε και τον είχε διαλύσει, καθώς και για την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.

Πώς δέχεται την κριτική;

«Μπορώ να την αντέξω πολύ περισσότερο τώρα την κακή κριτική παρά παλιότερα. Παλιότερα είχα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός ο σκοτεινός και ανασφαλής Αλέκος φούντωνε. Με την πάροδο του χρόνου ήρθε ο αθλητής και καταλαβαίνει ότι πρέπει να χαμηλώσει το εγώ του», απάντησε σε σχέση με την κριτική.

«Σε μία από τις παραστάσεις ήρθε μια φίλη σκηνοθέτιδα και μου είπε: "Αλεκάρα, αυτό που είδα είναι άχρηστο". Μου κόπηκε το αίμα. Τρεις μέρες φαγώθηκα κι ισοπεδώθηκα στις παραστάσεις. Την τέταρτη ημέρα γίνεται ένα κλικ και καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει με την παρατήρηση.

Την πήρα την πέμπτη ημέρα με δάκρυα και την ευχαρίστησα. Δεν πρέπει να κατεβαίνεις από το τρένο και συνέχεια να μάχεσαι και να δουλεύεις», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Η εικόνα που του έχει μείνει από τη μητέρα του που ήταν μοδίστρα

«Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα κι είχε ένα μικρό μαγαζάκι που επιδιόρθωνε ρούχα, οπότε από μικρός ήμουν μέσα στις κλωστές. Στη Θεσσαλονίκη στην Αγία Τριάδα που μένουμε ακόμα. Πήγαινα συνέχεια κοντά της και το βράδυ ξενυχτούσε και έπλεκε πουλόβερ για να τα πουλήσει. Οπότε έχει μείνει η εικόνα», ανέφερε για τη μητέρα του.

«Μεγαλώσαμε μία οικογένεια τετραμελή σε 40 τετραγωνικά. Όσο δύσκολες κι αν ήταν οι στιγμές, έχω γλυκές αναμνήσεις από την οικογένεια. Σίγουρα ανατρέχω γιατί είμαστε το παρελθόν μας. Είχε μία πολύ δυνατή γλύκα και μία βαθιά αγάπη. Ανατρέχω σε αυτές τις στιγμές», συνέχισε στην εκπομπή της ΕΡΤ.