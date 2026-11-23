Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στη νυχτερινή Αθήνα με μία λαμπερή πρεμιέρα στο Κέντρο Αθηνών.
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Από το πλευρό του δε θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία παρευρέθηκε στη λαμπερή πρεμιέρα, συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Παναγιώτη.
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Εξάλλου είναι η γυναίκα η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στο δημοφιλή τραγουδιστή τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές στιγμές του, στηρίζοντας τον σε κάθε του βήμα.
Για την έξοδό της η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα εντυπωσιακό στράπλες εφαρμοστό φόρεμα, με ιδιαίτερο κόψιμο στο στήθος, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό του μουσικού προγράμματος.
Ο Κωνταντίνος Αργυρός διασκέδασε το κοινό στο Κέντρο Αθηνών ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου και τον Ηλία Μπόγδανο.