Φώτα, σκιές, παραμορφωμένες εικόνες και ένας ήχος που σε παρασύρει σε μια διαρκή εναλλαγή έντασης και μελαγχολίας. Οι The KVB επέστρεψαν στην Αθήνα και το Gazarte έγινε το σκηνικό μιας ιδιαίτερης μουσικής εμπειρίας, με πρωταγωνιστές τον Nicholas Wood και την Kat Day.

Από το 2010, όταν ξεκίνησαν την κοινή τους μουσική διαδρομή, το βρετανικό ντουέτο έχει διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, παντρεύοντας το post-punk και την cold wave με το shoegaze, τα ηλεκτρονικά beats και την ψυχεδέλεια. Οι κιθάρες με το χαρακτηριστικό reverb, τα παγωμένα synths και οι υπνωτικοί ρυθμοί δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε κινηματογραφικές εικόνες ενός σκοτεινού, αστικού τοπίου.

Η ιστορία των The KVB ξεκίνησε ως προσωπικό project του Nicholas Wood, ενώ η Kat Day εντάχθηκε το 2011, δίνοντας στο σχήμα την ιδιαίτερη οπτική του ταυτότητα. Η συμβολή της είναι καθοριστική, καθώς τα visuals και οι αναλογικές εικόνες που δημιουργεί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεών τους.

Δισκογραφικά, ξεχώρισαν με άλμπουμ όπως τα «Always Then» (2012), «Of Desire» (2016), «Only Now, Forever» (2018) και «Unity» (2021). Με το «Tremors» (2024) επέστρεψαν σε πιο σκοτεινές και επιθετικές ηχητικές αποχρώσεις, διατηρώντας τη μελωδικότητα που χαρακτηρίζει τη μουσική τους.

Στη σκηνή του Gazarte, οι κιθάρες του Wood και τα synths συναντήθηκαν με τις οπτικές δημιουργίες της Day, δημιουργώντας ένα ενιαίο ηχητικό και εικαστικό περιβάλλον. Η μουσική τους κινήθηκε ανάμεσα στην εσωστρέφεια και τον ηλεκτρονικό παλμό, με εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση του post-punk που σε κάνει να θέλεις ταυτόχρονα να χαθείς στον ήχο και να αφεθείς στον ρυθμό.

Αυτό είναι, άλλωστε, το ιδιαίτερο στοιχείο των The KVB: χτίζουν έναν κόσμο από ήχους και εικόνες, όπου η ψυχεδέλεια συναντά τη δυστοπία και η μελαγχολία αποκτά σχεδόν χορευτική διάσταση.

Η βραδιά στην Αθήνα υπενθύμισε γιατί το ντουέτο εξακολουθεί να ξεχωρίζει στην ανεξάρτητη ηλεκτρονική και post-punk σκηνή. Γιατί η μουσική τους δεν χρειάζεται υπερβολές για να δημιουργήσει ένταση. Αρκούν οι σωστές συχνότητες, οι εικόνες και το σκοτάδι.

Φωτογραφίες: Alexios Moysidis