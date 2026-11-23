Συναντήσαμε την Ολίβια Βασιλόπουλος, η οποία ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, στο Πουέρτο Ρίκο.

Η νεαρή καλλονή μίλησε για όλα όσα συνοδεύουν τον τίτλο της, τις ευθύνες που αισθάνεται, την καθημερινή προετοιμασία της, αλλά και τη σημασία που έχει για εκείνη μια εστεμμένη να μην περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά να αξιοποιεί τη θέση της για να προσφέρει στην κοινωνία.

«Λίγο αγχωμένη, αλλά πιο πολύ περήφανη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας»

Η Ολίβια Βασιλόπουλος δεν έκρυψε τα ανάμεικτα συναισθήματά της για τη μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά της. Όπως εξομολογήθηκε, το άγχος υπάρχει, ωστόσο υπερισχύει η περηφάνια για την ευκαιρία που της δίνεται.

«Λίγο αγχωμένη, αλλά πιο πολύ περήφανη. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, πρέπει να δείξουμε στον κόσμο την Ελλάδα και την κουλτούρα μας», ανέφερε, τονίζοντας πως θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διατροφή, καθημερινή γυμναστική και πολλή πειθαρχία

Πώς είναι, όμως, η καθημερινότητα μιας γυναίκας που προετοιμάζεται για έναν τόσο μεγάλο διεθνή διαγωνισμό;

Η Ολίβια αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η διατροφή και η γυμναστική αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινότητάς της.

«Αυτή την περίοδο είναι απαιτητικό. Πρέπει να προσέχω τη διατροφή μου, να κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Τα πάντα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον στόχο μου», εξήγησε.

Όσο για το διατροφικό της πρόγραμμα, διευκρίνισε πως δεν ακολουθεί κάποια εξαντλητική δίαιτα, αλλά δίνει έμφαση στην πρωτεΐνη και στα ισορροπημένα γεύματα. «Πολύ γιαούρτι, πολλή πρωτεΐνη, γιατί κάνω γυμναστική και θέλω να αποκτήσω περισσότερη μυϊκή μάζα», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η προπόνησή της περιλαμβάνει κυρίως βάρη, καθώς στόχος της είναι να ενδυναμώσει το σώμα της. «Κάνω βάρη, γενικά πολλά βάρη. Αυτή την περίοδο θέλω να έχω περισσότερη μυϊκή μάζα», ανέφερε.

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές τον χώρο της μόδας: τις αυστηρές δίαιτες και τις πιέσεις που δέχονται τα μοντέλα για να διατηρούν συγκεκριμένες αναλογίες.

Η Ολίβια παραδέχθηκε πως έχει συναντήσει τέτοιες πρακτικές μέσα από τη δουλειά της στο modeling, ειδικά σε φωτογραφίσεις με εσώρουχα ή μαγιό. «Το έχω δει κι εγώ στη δουλειά και στο modeling. Έχουμε φωτογραφίσεις με εσώρουχα ή μαγιό και υπάρχουν φορές που δεν τρώμε τίποτα όλη μέρα», αποκάλυψε.

Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτό δεν σημαίνει πως η αποχή από το φαγητό είναι απαραίτητη.

«Αν δεν θέλεις να φαίνεσαι πρησμένη εκείνη την ημέρα, μπορείς να φας κάτι. Μπορείς να φας ένα γιαούρτι, κάτι μικρό. Δεν είναι να μην τρως τίποτα καθόλου», σημείωσε, περιγράφοντας όσα έχει παρατηρήσει στον χώρο της μόδας.

Η φιλανθρωπική δράση

Για την Ολίβια Βασιλόπουλος, η ομορφιά δεν είναι αρκετή για να χαρακτηρίσει μια γυναίκα που φέρει έναν σημαντικό τίτλο. Η ίδια θεωρεί πως μια εστεμμένη έχει την ευκαιρία, αλλά και την ευθύνη, να συμβάλλει θετικά στην κοινωνία.

«Είναι σημαντικό μια εστεμμένη να μην είναι απλά όμορφη, αλλά να κάνει πράγματα και να προσφέρει στην κοινωνία», υπογράμμισε.

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Η skincare που δεν αποχωρίζεται και οι πέντε γλώσσες που μιλά

Στη συνέντευξή της στο star.gr, η Ολίβια αποκάλυψε και ορισμένες πιο προσωπικές λεπτομέρειες από την καθημερινότητά της.

Ανάμεσα στα πράγματα που προσέχει ιδιαίτερα είναι η περιποίηση του δέρματός της, καθώς, όπως εξήγησε, προσπαθεί να το προστατεύει και να το φροντίζει συστηματικά. Και αν υπάρχει κάτι που σίγουρα εντυπωσιάζει, αυτό είναι οι γλωσσικές της ικανότητες! Η Ολίβια μιλά συνολικά πέντε γλώσσες, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο και για τη διεθνή πορεία της.

«Μιλάω πέντε γλώσσες. Αγγλικά, που είναι η μητρική μου γλώσσα, Κινέζικα, Γερμανικά και Ελληνικά», ανέφερε αρχικά, ενώ αποκάλυψε πως το skincare της αποτελείται από εννέα βήματα!