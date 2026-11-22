Ο Ιάσονας περνά τις πρώτες του ώρες στο αρχοντικό ως Φάντασμα.
Η Μαρίνα, που βοηθά στην προσαρμογή του, τον γνωρίζει στα Φαντάσματα του υπογείου.
«Ποια είναι τα φρικιά;», ρωτάει με τρόμο ο Ιάσονας, με τη Μαρίνα να αναλαμβάνει να του λύσει την απορία:
«Δε μαντεύεις ποιοι είναι; Έχεις μπροστά σου τους Έλληνες του χρυσού αιώνα του Περικλέους, βεβαίως βεβαίως», λέει.
«Αθηναίοι», σπεύδουν αμέσως να τη διορθώσουν.
Στη συνέχεια η Μαρίνα τού μιλά για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, με τον ίδιο να προσπαθεί να επεξεργαστεί τον καταιγισμό πληροφοριών που φτάνουν στα αυτιά του. Ωστόσο, αποδεικνύεται λιγάκι ανιστόρητος. «Αυτός δηλαδή είναι νέος της δικής σου εποχής;», αναρωτιούνται οι Αθηναίοι.
Ο Ιάσονας αποχωρεί άρον άρον από το δωμάτιο, με τους νέους του φίλους να ακολουθούν και τη Μαρίνα να μένει μόνη της!
Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς τα ΦαντάσματαΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.