Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 18:25, στο Star!

Σε κάθε επεισόδιο τρεις ομάδες με τρεις διαφορετικές ιστορίες, πολλή διάθεση για παιχνίδι, πολλές όμορφες στιγμές και έναν κοινό στόχο: να βρουν τις σωστές λέξεις και να φτάσουν στη νίκη!

Δεκάδες λέξεις περιμένουν να αποκαλυφθούν, ο χρόνος πιέζει και κάθε αναμέτρηση κρύβει εκπλήξεις!

Ταχύτητα, παρατηρητικότητα, στρατηγική και φυσικά χιούμορ συνθέτουν ένα παιχνίδι όπου μια λέξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα την τελευταία στιγμή!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ο Γιάννης και ο Σταύρος είναι κουμπάροι και φίλοι ζωής! Ο Γιάννης ήταν αρχικά φίλος της συζύγου του Σταύρου, όμως η φιλία τους εξελίχθηκε και πλέον είναι αχώριστοι, με τον Γιάννη να έχει γίνει και νονός του γιου τους! Οι κοινές τους δραστηριότητες περιλαμβάνουν, πλέον, κρυφτό και κυνηγητό, αφού ο μικρός είναι μόλις πέντε ετών και ασταμάτητος! Ο Γιάννης ήταν εκείνος που είχε την ιδέα να συμμετάσχουν στο παιχνίδι.

Η Σοφία και ο Σπύρος μετρούν 22 χρόνια κοινής πορείας, εκ των οποίων τα 13 ως παντρεμένοι. Ποιο είναι, όμως, το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους; Η απάντηση του Σπύρου είναι απόλυτη: «Δεν φέρνω αντίρρηση»! Μια αποκάλυψη που κάνει τον Νίκο Μουτσινά να τον κοιτάξει με…συμπόνια! Οι δυο τους αγαπούν τα ταξίδια και ξέρουν να απολαμβάνουν τη ζωή. Η συμμετοχή τους στο LINGO ήταν ιδέα του αδελφού της Σοφίας, ο οποίος ζει στην Αμερική και θα ήθελε πολύ να λάβει και εκείνος μέρος, αλλά…είναι πολλά τα χιλιόμετρα, Νίκο!

Τέλος, η Μαρία και η Ιωάννα είναι αδελφές με πέντε χρόνια διαφορά, αν και η ομοιότητά τους παραπέμπει σε δίδυμες! Μάλιστα, η ηλικιακή τους διαφορά γίνεται αφορμή για στοιχήματα, καθώς κανείς δεν μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει ποια είναι η μεγαλύτερη. Και οι δύο είναι μαμάδες δύο παιδιών και έρχονται αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για να φτάσουν στη νίκη!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Η Μάιρα και η Αθηνά είναι φίλες εδώ και δύο χρόνια και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και την τύχη τους στο αγαπημένο τους παιχνίδι.

Ο Γιάννης και η Λουκία είναι μπαμπάς και κόρη! Η Λουκία ήταν εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία και έπεισε τον μπαμπά της να αφήσει για λίγο την καθημερινότητά του και να έρθει μαζί της στο LINGO.

O Μάνος και ο Βαγγέλης, έχουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία συμμετοχής! Ο Βαγγέλης αρχικά σχεδίαζε να έρθει με τη σύζυγό του, όμως εκείνη, καθώς βρίσκεται σε περίοδο εγκυμοσύνης, αρνήθηκε την πρόταση. Έτσι, επέλεξε τελικά τον Μάνο, έναν άνθρωπο που, όπως λέει χαρακτηριστικά, «γράφει» ωραία!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και πόσα χρήματα θα κερδίσουν;

LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!

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