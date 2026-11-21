Πανελλαδική απεργία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με μεγάλες κινητοποιήσεις σε εκπαίδευση, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, της ΑΔΕΔΥ και εργαζομένων από αρκετούς κλάδους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει και στάση εργασίας στο μετρό αλλά και στον ΗΣΑΠ.

Τα αιτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αφορούν - μεταξύ άλλων - τα προβλήματα στα σχολεία, αλλά και διεκδικήσεις που αφορούν μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και συνθήκες εργασίας.

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25/11 θα υπάρχει και στάση εργασίας στο μετρό και τον ΗΣΑΠ. Ήδη, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει αποφασίσει τη συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις με δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις από τα σωματεία σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Απεργία 25/11: Τι ισχύει για τα σχολεία

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν γενικά λόγω της απεργίας. Η λειτουργία τους θα γίνει κανονικά, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, όμως η εικόνα σε κάθε σχολική μονάδα θα εξαρτηθεί από το πόσοι καθηγητές θα συμμετάσχουν.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να πάνε κανονικά στις τάξεις τους. Πιθανές αλλαγές αναμένονται κυρίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά.

Απεργία 25/11: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνει η χώρα στις 25 Νοέμβρη, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ» έχουν ανακοινώσει απεργία, κρατώντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια.

Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν και πού έχουν οριστεί συγκεντρώσεις

Η απεργιακή κινητοποίηση καλύπτει ευρύτερα αιτήματα από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων διεκδικούν: - ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς - υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου - μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Στην απεργία συμμετέχουν:

ΑΔΕΔΥ, με συμμετοχή εργαζομένων του δημόσιου τομέα

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να συμμετάσχουν

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε:

Αθήνα: στις 10:30, στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: στις 10:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου

Πειραιά: στις 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Αγιος Νικόλαος, 11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

Άργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

Άρτα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας

Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Γιάννενα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)

Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Δράμα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Έδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ιεράπετρα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ικαρία, 11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου

Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)

Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Καστοριά, 11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας

Κατερίνη, 5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ

Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λουτράκι, 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ

Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Μολάοι, 11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου

Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

Νάουσα, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ναύπακτος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)

Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία

Σπάρτη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

Φλώρινα, 11 π.μ., πλατεία Μόδη

Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10 π.μ., Δημοτική Αγορά

Χίος, 11 π.μ., πλατεία Βουνακίου