Μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές ανατροπές και στις νέες απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη δεν αποτελεί πλέον δεδομένο και ότι η ενίσχυση της εθνικής άμυνας συνιστά εγγύηση της κυριαρχίας της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και στον επαγγελματισμό τους.

«Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάνω από όλα, ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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