Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η χρήση του GTA 6 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ανάρτησή του στο TikTok, με αφορμή το επίδομα των 400 ευρώ προς συνταξιούχους. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού άνοιξε συζήτηση για την επιλογή ενός videogame που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για ανηλίκους, ενώ πυροδότησε επιθέσεις από κόμματα και πολιτικά πρόσωπα.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει την οικονομική ενίσχυση με την αγοραστική δυνατότητα των παππούδων και γιαγιάδων ενόψει Χριστουγέννων. Στο βίντεο του TikTok ανέφερε: «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Thef Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο».

Η αναφορά αυτή έγινε άμεσα αντικείμενο πολιτικής κριτικής, επειδή το GTA VI περιγράφεται ως παιχνίδι με βία, εγκλήματα και περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 18 ετών.

GTA 6 και ηλικιακή καταλληλότητα στο επίκεντρο

Στην κριτική επισημαίνεται ότι το GTA 6 είναι απαγορευμένο για ανηλίκους και περιέχει βία, δολοφονίες και εγκλήματα. Η ίδια κριτική συνοδεύτηκε και από δημόσιες τοποθετήσεις για το περιεχόμενό του.

Ο gamer video producer Μιχάλης Δαλάκας περιέγραψε το παιχνίδι ως εξής: «Έχει σκοτωμούς. Σκληρές σκηνές. Ληστείες, κλοπές αυτοκινήτων... Εγώ στο παιδί μου δε θα το έδινα γιατί θα του προκαλούσε πρόβλημα».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ, στην ανακοίνωση του οποίου αναφέρεται: «Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ».

Κυβερνητικά στελέχη, αντιδράσεις και νέες παρεμβάσεις για το GTA 6

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στον πρωθυπουργό. Στο ίδιο κλίμα αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος συνέδεσε την καμπάνια «Γιορτές για όλους» με αισθητική εμπνευσμένη από το παιχνίδι. Η δήλωσή του αποτυπώθηκε ως εξής: «Εκτός από το GTA έχουμε και εκπτώσεις 25 % στο πλαίσιο “γιορτες για ολους”».

Ο Βασίλης Σπανάκης σε περιβάλλον... GTA 6

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η κριτική προς την κυβέρνηση διατυπώθηκε με τη φράση: «Μπορεί στο GTA η ληστεία, να είναι παιχνίδι, όμως στην πραγματική ζωή, η λεηλασία των συντάξεων είναι κυβερνητική πολιτική».

Στο ίδιο πολιτικό σκηνικό εντάχθηκε και ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος, όπως αναφέρεται στο υλικό, εμφανίστηκε «στον ρόλο του καλού αστυνομικού» σε σχετική ανάρτηση. Αναφορά γίνεται και στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε το θέμα για να θυμίσει ότι πριν από 16 χρόνια, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι, ήταν πρόεδρος ευρωπαϊκής Νεολαίας.

Η πολιτική σύγκρουση για τους συνταξιούχους και το TikTok

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις γενικευμένης πολιτικής σύγκρουσης, με το επίκεντρο να μεταφέρεται από το ίδιο το videogame στο μήνυμα που επέλεξε να στείλει η κυβέρνηση προς τους νέους και τους συνταξιούχους.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με τη δήλωση: «Δίνει 400 € στους συνταξιούχους που λήστεψε με την φτωχοποίηση και τη μείωση συντάξεων, για να κάνουν «δώρο» στα εγγόνια τους το παιχνίδι που «προωθεί» δολοφονίες και ληστείες».