Στη φιλανθρωπική βραδιά με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών βρέθηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Οι δύο παρουσιαστές μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες για τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αλλά και για τη νέα τους τηλεοπτική καθημερινότητα στον ΣΚΑΪ, όπου παρουσιάζουν την εκπομπή «Studio 3».

Η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, επικεντρώθηκε και στην απόφασή τους να αφήσουν την ΕΡΤ και να συνεχίσουν την πορεία τους σε έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, στην ανταπόκριση του κοινού, αλλά και τις συγκρίσεις που γίνονται με την προηγούμενη εκπομπή τους, το «Studio 4».

Οι δύο παρουσιαστές παραδέχτηκαν πως κάθε τηλεοπτική μετακίνηση συνοδεύεται από μια αγωνία για το πώς θα υποδεχτεί το κοινό τη νέα προσπάθεια. Όπως εξήγησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δεν πρόκειται ακριβώς για το αν θα τους ακολουθήσουν οι τηλεθεατές, αλλά για το αν θα επιλέξουν να τους παρακολουθήσουν ξανά μέσα από τη νέα τους τηλεοπτική στέγη.

«Έχεις μια αγωνία όταν μετακινείσαι. Δεν είναι "αν θα έρθει" ο κόσμος. Αν θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει νέος κόσμος, αν ο ίδιος κόσμος θα σε δει. Έχεις μια αγωνία αν θα σε δει ο κόσμος. Φαντάζομαι όλοι την έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ενδεχόμενο να αισθάνονται το βάρος να διατηρήσουν την επιτυχία που είχαν στην ΕΡΤ, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δε θα χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη. Αντίθετα, έκανε λόγο για την ηθική ευθύνη που αισθάνεται κάποιος όταν του δίνεται η ευκαιρία να κάνει μια καινούργια δουλειά και θέλει να έχει θετική πορεία.

«Πας κάπου, σου δίνουν ένα βήμα, μια νέα δουλειά. Έχεις και ένα ηθικό κομμάτι μέσα σου που λες "θέλω να πάει καλά"», σημείωσε.

Η σύγκριση με το Studio 4 και ο ανταγωνισμός στην τηλεόραση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συγκρίσεις ανάμεσα στο «Studio 3» και το «Studio 4», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να ερωτώνται αν έχουν παρακολουθήσει την εκπομπή της ΕΡΤ ή αν έχουν αναζητήσει σχετικά σχόλια στα social media.

Οι ίδιοι απάντησαν πως δεν την παρακολουθούν, καθώς προβάλλεται ακριβώς την ίδια ώρα με τη δική τους εκπομπή. Ωστόσο, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θέλησε να τοποθετηθεί γενικότερα για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, χαρακτηρίζοντάς τον απαραίτητο στοιχείο για την τηλεόραση.

«Όσο υπάρχει ανταγωνισμός στην τηλεόραση, είναι το ωραιότερο πράγμα», είπε, εξηγώντας πως δεν είναι σωστό να θεωρεί κανείς ότι όταν μια εκπομπή αποχωρεί από ένα κανάλι, η επιτυχία της μεταφέρεται αυτομάτως σε κάποια άλλη.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την εποχή που κυκλοφορούσαν πολλά παρόμοια περιοδικά, επισημαίνοντας πως όταν ένα από αυτά έκλεινε, δε σήμαινε ότι τα υπόλοιπα κέρδιζαν απαραίτητα το κοινό του.

«Το ότι φεύγει ένας δε σημαίνει ότι εσύ μπορείς να καρπωθείς τα νούμερα ή την επιτυχία. Ερημώνει το τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα σχόλια και τις συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο εκπομπές, οι παρουσιαστές ξεκαθάρισαν πως δεν τους επηρεάζουν ιδιαίτερα.

«Ούτε μας στενοχωρεί, ούτε μας χαροποιεί. Θέλω να πω, είναι και άδικο. Για όλους είναι άδικο», σημείωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Η τηλεθέαση, οι αλλαγές στην ΕΡΤ και η απόφαση που τους δικαίωσε

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν ακόμη τους δύο παρουσιαστές αν παρακολουθούν τα νούμερα τηλεθέασης με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν όταν βρίσκονταν στην ΕΡΤ.

Η απάντησή τους ήταν θετική, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως δε μένουν μόνο στη συνολική εικόνα, αλλά εξετάζουν αναλυτικά τις επιδόσεις των επιμέρους ενοτήτων και των θεμάτων της εκπομπής.

«Δεν τα παρακολουθούμε στο σύνολο. "Α, πήγε καλά" ή "δεν πήγε καλά". Υπό ενότητες, θέματα. Τι τραβάει, τι δεν τραβάει, τι πάει», εξήγησαν, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να συμπληρώνει πως τους ενδιαφέρει να καταλαβαίνουν τι αρέσει στους τηλεθεατές τη συγκεκριμένη περίοδο.

Με αφορμή, μάλιστα, τη συζήτηση που έχει ανοίξει φέτος γύρω από τις τηλεθεάσεις στην ΕΡΤ και τις αλλαγές που έχουν γίνει ή συζητούνται σε εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε πως κάθε άνθρωπος που κάνει τηλεόραση θέλει να αρέσει η δουλειά του στο κοινό.

Όταν ρωτήθηκαν αν, περίπου δύο μήνες μετά τη μετακίνησή τους, αισθάνονται ότι δικαιώθηκαν για την απόφασή τους, η απάντησή τους ήταν ιδιαίτερα θετική, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορούν να βγάλουν οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η τηλεοπτική σεζόν.

«Μέχρι τώρα είναι όπως τα ευχόμασταν. Είναι όλα καλά. Δε θα είμαστε τώρα ταπεινοί. Είναι μια χαρά. Είμαστε ευγνώμονες. Αλλά να τελειώσει και η σεζόν», ανέφεραν.

Στη συνέχεια, κλήθηκαν να απαντήσουν και για την επιλογή του τίτλου «Studio 3», ο οποίος παραπέμπει αναπόφευκτα στην προηγούμενη τηλεοπτική τους εκπομπή. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου εξήγησε πως ήθελαν να υπάρχει μια σύνδεση με όσα είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τίτλο.

«Συναισθηματικά δεμένοι είμαστε μεταξύ μας. Συναισθηματικά δεμένοι δεν είμαστε ούτε με τις λέξεις, ούτε με τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επιλογή του ονόματος αποτέλεσε απλώς μια γέφυρα με την προηγούμενη τηλεοπτική τους διαδρομή.

Τέλος, με αφορμή την πορεία της ψυχαγωγίας στον ΣΚΑΪ και την άποψη που είχε εκφραστεί στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο είδος εκπομπών δεν ταιριάζει στο κανάλι, οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που έχει η δική τους προσπάθεια.

«Δόξα τω Θεώ», σχολίασαν, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να υπενθυμίζει πως στην τηλεόραση τα πάντα είναι ρευστά και υποκειμενικά.

«Όταν μεγαλώσεις θα μάθεις ότι όλα στην τηλεόραση είναι ρευστά και υποκειμενικά, τα περισσότερα», είπε κλείνοντας τη συζήτηση.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου