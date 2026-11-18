Μία μικρή απόδραση στα Χανιά έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, έχοντας μαζί φυσικά και τον ενός έτους γιο τους.

Η ραδιοφωνική παραγωγό εξέφρασε ανοιχτά το δέσιμο που έχει με την Κρήτη αλλά και τη λαχτάρα της να επιστρέφει ξανά ξανά. Μάλιστα, μέσω της ανάρτησής της, αποκάλυψε πως ονειρεύεται κάποια στιγμή να ζήσουν μόνιμα εκεί.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της στα Χανιά/ instagram

«Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Jason να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του. 🫂

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της στα Χανιά/ instagram

Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα «απλά» που μας έκαναν τόσο χαρούμενους. ✨», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη στα Χανιά/ instagram

Στο carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε απαθανατίζεται το ζευγάρι, οι φίλοι τους και το φθινοπωρινό σκηνικό μέσα στο πλατανόδασος. Ωστόσο, ο μικρός Iάσονας είναι αυτός που κλέβει την παράσταση.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: O γιος της στα Χανιά/ instagram

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είχαν κάνει και τον γάμο τους στην Κρήτη, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Γρηγόρης Μόργκαν στα Χανιά/ instagram

Το μυστήριο είχε τελεστεί στο εκκλησάκι μέσα στο Σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα Κισάμου και το party που ακολούθησε έγινε σε γνωστό beach bar στην παραλία των Φαλασάρνων.