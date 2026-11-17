Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζει η νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
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🇳🇴 Norway's energy giant Equinor is dealing with an ongoing cyberattack. The company caught hackers poking around some of its IT systems today. Luckily there's no sign they walked off with any data. And the oil and gas is still flowing like nothing happened. Equinor still hasn't said who's behind it or how long they have been inside. Source: Reuters / Writer: Daniyal— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026
Συγκεκριμένα, στις 17 Νοεμβρίου 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε κακόβουλη ψηφιακή επίθεση σε ορισμένα από τα πληροφοριακά της συστήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα περιορίζεται κυρίως στα εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας και δεν έχει επηρεάσει την παραγωγή ή τη διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή ή υποκλοπή δεδομένων.
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🚨 JUST IN: Europe's LARGEST GAS SUPPLIER Equinor says it has detected an ongoing CYBERATTACK on some of its IT systems "Relevant resources have been mobilised to neutralise the attack and regain full integrity." Equinor and the Norwegian state's gas cover more than 20% of Europe's market Norway's police security service, PST, told NRK it is aware of the incident and helping as needed 💯— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026
Η Equinor έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και έχει ξεκινήσει ενέργειες για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Οι νορβηγικές υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν την υπόθεση, ενώ συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Το περιστατικό ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας.
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