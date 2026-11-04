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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/11/2026)

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Το κύμα ακρίβειας που πλήττει και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, «έδωσε τον τόνο» στην κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών

Tα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί πολίτες αντέδρασαν απέναντι στην ακρίβεια και κυρίως, στη μεγάλη αύξηση των τιμών στην αντλία. Αυτό κόστισε πολιτικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

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Η βενζίνη αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 34,2% και το diesel κατά 74,2%.

Ο «λογαριασμός» που έφερε την ήττα στον Τραμπ

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Η ακρίβεια έκανε την εμφάνισή της και πέρα από την ενέργεια. Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,7% από 2,4% πριν από τον πόλεμο.

Αλλά και οι μεγάλες δαπάνες για τον πόλεμο έπαιξαν ρόλο. Έφτασαν στο αστρονομικό ποσό των 4,14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ενδιάμεσες εκλογές - Τραμπ: Χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά άξιζε

Ο «λογαριασμός» που έφερε την ήττα στον Τραμπ

Έτσι, λοιπόν, διαμορφώθηκε ένα οικονομικό περιβάλλον που διέψευσε τις προσδοκίες των Αμερικανών για φθηνότερη καθημερινότητα και μετατράπηκε σε «πολιτικό λογαριασμό» για τον Λευκό Οίκο.

 

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