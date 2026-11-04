Μια από τις πιο τρυφερές, αυθόρμητες και γεμάτες χημεία βραδιές εξελίχθηκε στο First Dates, με πρωταγωνιστές την 50χρονη Αγγελική και τον 48χρονο Χρήστο. Το ζευγάρι έδειξε από τα πρώτα λεπτά πως ανάμεσά τους υπάρχει μια ξεχωριστή σύνδεση, κερδίζοντας όχι μόνο ο ένας τον άλλον, αλλά και την ίδια την οικοδέσποινα του παιχνιδιού, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. «Δε χρειάζεται καν να ρωτήσω πώς περάσατε!» είπε η Ζεν.

Από τα τρυφερά πειράγματα και τα γέλια μέχρι τα τρυφερά φιλιά που αντάλλαξαν στο τέλος, το κλίμα στο ραντεβού τους ήταν διαρκώς θετικό. Η Ζενεβιέβ, παρακολουθώντας την τεράστια οικειότητα και τα χαμόγελα των δύο συμμετεχόντων, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, σχολιάζοντας με χιούμορ και ρομαντισμό πως όταν οι άνθρωποι ξέρουν τι θέλουν, το σύμπαν συνωμοτεί για να τους φέρει κοντά – φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αυτοπροταθεί χαριτολογώντας για... κουμπάρα!

Η Αγγελική και ο Χρήστος δε δίστασαν να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους, τονίζοντας πως είχαν πολύ καιρό να αισθανθούν τόσο όμορφα και αβίαστα σε ένα ραντεβού. Η βραδιά έκλεισε με τον πιο γλυκό τρόπο, καθώς στο τέλος αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, επισφραγίζοντας τη χημεία τους. Η τελική απόφαση, φυσικά, δεν θα μπορούσε παρά να είναι θετική. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την υπόσχεση για άμεση επικοινωνία, οι δυο τους συμφώνησαν πως αυτό ήταν μόνο η αρχή, επιβεβαιώνοντας πως θα βγουν και δεύτερο ραντεβού.