Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 04/11/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Πολύ δύσκολη η λύση του γρίφου μιας και άνοιξε μόνο το Ν.

Θες να δοκιμάσεις κι εσύ να λύσεις τον γρίφο;

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