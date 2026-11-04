Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 04/11/2026, ο Νίκος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν 'Συνώνυμα'.
  • Τα σταθερά γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Νίκος πρότεινε τα γράμματα Κ, Ρ, Ν και το φωνήεν Ο, αλλά μόνο το Ν αποκαλύφθηκε.
  • Ο γρίφος αποδείχθηκε πολύ δύσκολος για τον παίκτη.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 04/11/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος

Πολύ δύσκολη η λύση του γρίφου μιας και άνοιξε μόνο το Ν.

Θες να δοκιμάσεις κι εσύ να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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