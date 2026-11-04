«Μπλε τσουνάμι» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν Βουλή και Γερουσία, αλλάζοντας τον πολιτικό χάρτη της Αμερικής. Το ρεπορτάζ για το τι αλλάζει τώρα στις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και τι σημαίνει αυτό για τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

Ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο του Κογκρέσου - Η Βουλή στα χέρια των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί πήραν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μπλοκάρουν τους νόμους που θέλει να περάσει ο Τραμπ, να κάνουν έρευνες για την κυβέρνηση του. Ακόμη και να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι έχει οσμή σκανδάλου.

Οι Δημοκρατικοί πήραν και τη Γερουσία - Μπλόκο και στους διορισμούς Τραμπ

Η Γερουσία πέρασε επίσης στους Δημοκρατικούς. Και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Τραμπ. Μπορούν να απορρίπτουν υπουργούς, πρεσβευτές και δικαστές που επιλέγει.

Ο Τραμπ, όμως, κρατά ένα ισχυρό όπλο, το βέτο. Μπορεί δηλαδή να πει «όχι» σε νομοσχέδια που ψηφίζουν οι Δημοκρατικοί. Για να ξεπεράσουν το «όχι» του, χρειάζονται δύο τρίτα των ψήφων και στη Βουλή και στη Γερουσία.

Τι αλλάζει για τον Τραμπ - Δύο χρόνια με αντίπαλο το Κογκρέσο

Με απλά λόγια, ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος. Αλλά από τον Ιανουάριο θα έχει απέναντί του ένα Κογκρέσο που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί. Και για να περάσει νέους νόμους, θα πρέπει πλέον να συνεννοηθεί μαζί τους.