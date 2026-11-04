Τι σημαίνει η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία

Το «βέτο» - Το ισχυρό «όπλο» στα χέρια του Τραμπ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποκτώντας τη δυνατότητα να μπλοκάρουν νόμους του Τραμπ και να ξεκινήσουν έρευνες.
  • Η Γερουσία επίσης πέρασε στους Δημοκρατικούς, επιτρέποντάς τους να απορρίπτουν διορισμούς του Τραμπ.
  • Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα του βέτο, απαιτώντας δύο τρίτα των ψήφων για να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του.
  • Από τον Ιανουάριο, ο Τραμπ θα πρέπει να συνεργάζεται με το Δημοκρατικό Κογκρέσο για την ψήφο νέων νόμων.

«Μπλε τσουνάμι» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν Βουλή και Γερουσία, αλλάζοντας τον πολιτικό χάρτη της Αμερικής. Το ρεπορτάζ για το τι αλλάζει τώρα στις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και τι σημαίνει αυτό για τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ: Νίκη Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή

Ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο του Κογκρέσου - Η Βουλή στα χέρια των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί πήραν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μπλοκάρουν τους νόμους που θέλει να περάσει ο Τραμπ, να κάνουν έρευνες για την κυβέρνηση του. Ακόμη και να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι έχει οσμή σκανδάλου.

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Οι Δημοκρατικοί πήραν και τη Γερουσία - Μπλόκο και στους διορισμούς Τραμπ 

Η Γερουσία πέρασε επίσης στους Δημοκρατικούς. Και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Τραμπ. Μπορούν να απορρίπτουν υπουργούς, πρεσβευτές και δικαστές που επιλέγει.

Ο Τραμπ, όμως, κρατά ένα ισχυρό όπλο, το βέτο.

Ο Τραμπ, όμως, κρατά ένα ισχυρό όπλο, το βέτο. Μπορεί δηλαδή να πει «όχι» σε νομοσχέδια που ψηφίζουν οι Δημοκρατικοί. Για να ξεπεράσουν το «όχι» του, χρειάζονται δύο τρίτα των ψήφων και στη Βουλή και στη Γερουσία.

Ενδιάμεσες εκλογές: Έξι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται στο Κογκρέσο

Τι αλλάζει για τον Τραμπ - Δύο χρόνια με αντίπαλο το Κογκρέσο 

Τι αλλάζει για τον Τραμπ - Δύο χρόνια με αντίπαλο το Κογκρέσο 

Με απλά λόγια, ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος. Αλλά από τον Ιανουάριο θα έχει απέναντί του ένα Κογκρέσο που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί. Και για να περάσει νέους νόμους, θα πρέπει πλέον να συνεννοηθεί μαζί τους.

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