Καναδάς: Εξιτήριο για τη 13χρονη Μάγια μετά από 262 ημέρες νοσηλείας

Είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς στο μακελειό σε σχολείο

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Ρεπορτάζ για το μακελειό που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε σχολείο στον Καναδά - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη Μάγια Γκεμπάλα πήρε εξιτήριο μετά από 262 ημέρες νοσηλείας λόγω σοβαρών τραυματισμών από ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Καναδά.
  • Η Μάγια είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κεφάλι, και υπεβλήθη σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Ο πατέρας της, Ντέιβιντ Γκεμπάλα, ανακοίνωσε την επιστροφή της στο σπίτι μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα social media.
  • Η επίθεση στο Tumbler Ridge Secondary School είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και την αυτοκτονία της δράστριας.
  • Η οικογένεια της Μάγια έχει καταθέσει αγωγή κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η δράστης χρησιμοποίησε το ChatGPT για να σχεδιάσει την επίθεση.

Έπειτα από 262 ημέρες νοσηλείας, η 13χρονη Μάγια Γκεμπάλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο μακελειό που σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε σχολείο του Καναδά, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι της. Τη χαρμόσυνη είδηση ανακοίνωσε ο πατέρας της, Ντέιβιντ Γκεμπάλα, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 9 νεκρούς και 25 τραυματίες

H μικρή Μάγια Γκεμπάλα πριν τον τραυματισμό της στην επίθεση στο σχολείο της

H μικρή Μάγια Γκεμπάλα πριν τον τραυματισμό της στην επίθεση στο σχολείο της

Η Μάγια είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης στο Tumbler Ridge Secondary School, στη Βρετανική Κολομβία. Η κατάστασή της είχε χαρακτηριστεί εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί είχαν ενημερώσει αρχικά την οικογένειά της ότι οι πιθανότητες να επιβιώσει ήταν ελάχιστες.

 

 

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Σχεδόν εννέα μήνες αργότερα, η 13χρονη κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις και να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής της.

Η Μάγια δέχθηκε τρεις σφαίρες, η μία στο κεφάλι

Η Μάγια δέχθηκε τρεις σφαίρες, η μία στο κεφάλι

Καναδάς πυροβολισμοί: Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

Ο Ντέιβιντ Γκεμπάλα μοιράστηκε την Πέμπτη ένα βίντεο στο Facebook, στο οποίο η κόρη του εμφανίζεται καθισμένη στο αναπηρικό της αμαξίδιο και αντιδρά με ενθουσιασμό όταν εκείνος της ανακοινώνει ότι θα επιστρέψει στο σπίτι.

«Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να σταμάτησα να πιστεύω ότι θα φτάναμε σε αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος μπροστά μας παραμένει μακρύς, αλλά αυτό είναι ένα ορόσημο που κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρναμε να φτάσουμε», έγραψε ο πατέρας της, χαρακτηρίζοντας τη Μάγια «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνωρίζω».

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Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένεια από την ημέρα της επίθεσης, αλλά και τα μικρά, καθοριστικά βήματα της κόρης του προς την ανάρρωση.

Οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα επιβίωσης της μικρής στους γονείς της

Οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα επιβίωσης της μικρής στους γονείς της

«Αρνήθηκες να αποδεχτείς όσα μας είπαν πριν από 262 ημέρες, όταν βγήκες από το χειρουργείο. Κοίτα κορίτσι μου... ξεπέρασες κάθε προσδοκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καναδάς πυροβολισμοί: Οι πέντε επεμβάσεις και η δύσκολη μάχη για την ανάρρωση

Η πορεία της Μάγια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Από τον Φεβρουάριο υποβλήθηκε σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς οι τραυματισμοί της ήταν εξαιρετικά σοβαροί.

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Σύμφωνα με όσα είχε δημοσιοποιήσει ο πατέρας της, η 13χρονη υπέστη σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες. Χρειάστηκε, μάλιστα, να υποβληθεί σε επέμβαση κρανιοπλαστικής, κατά την οποία τοποθετήθηκε τεχνητό τμήμα κρανίου για την προστασία της τραυματισμένης περιοχής.

Μετά από εννέα μήνες η Μάγια βγήκε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της

Μετά από εννέα μήνες η Μάγια βγήκε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της

Ο Ντέιβιντ Γκεμπάλα κατέγραψε στην ανάρτησή του ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της διαδρομής.

Όπως αποκάλυψε, 251 ημέρες μετά την επίθεση η κόρη του κατάφερε να ανοίξει το μάτι της, να το κινήσει και να μετακινήσει το πόδι της, αν και χρειάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Η πέμπτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε 179 ημέρες μετά την επίθεση και ήταν εκείνη που τελικά είχε επιτυχημένη έκβαση.

Ο πατέρας της έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media

Ο πατέρας της έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ήρθε 145 ημέρες μετά το περιστατικό, όταν η Μάγια χαμογέλασε συνειδητά για πρώτη φορά, ενώ έπαιζε με τον πατέρα της ένα παιχνίδι με τους αντίχειρές τους.

«Πριν από 61 ημέρες άκουσα ξανά τη φωνή σου», έγραψε επίσης ο Γκεμπάλα, περιγράφοντας τη στιγμή που η κόρη του άρχισε να ανακτά την ικανότητα επικοινωνίας.

«Τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας αυτούς τους τοίχους του νοσοκομείου και να συνεχίσουμε μπροστά, Μάγια μου», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους θεραπευτές που στήριξαν την οικογένεια σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.

Η επίθεση στο σχολείο που συγκλόνισε τον Καναδά

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στο Tumbler Ridge Secondary School, στην απομονωμένη κοινότητα Tumbler Ridge της βορειοανατολικής Βρετανικής Κολομβίας.

Η Μάγια βγήκε νικήτρια στον αγώνα που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή

Η Μάγια βγήκε νικήτρια στον αγώνα που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή

Η Μάγια βρισκόταν στη σχολική βιβλιοθήκη όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Δέχθηκε τρεις σφαίρες, μεταξύ των οποίων μία στο κεφάλι.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων στο σχολείο, αλλά και δύο μελών της οικογένειας της δράστριας, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η 18χρονη δράστρια εντοπίστηκε νεκρή στο σχολείο, καθώς φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η τραγωδία συγκλόνισε τη μικρή κοινότητα, με τους περίπου 2.700 κατοίκους, και αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία και την πρόληψη της ένοπλης βίας.

Καναδάς πυροβολισμοί: Οι αγωγές κατά της OpenAI

Η υπόθεση της Μάγια συνδέθηκε και με τη δικαστική διερεύνηση του φερόμενου ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στην επίθεση.

Η οικογένειά της κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η δράστης είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να σχεδιάσει την επίθεση. Η προσφυγή κατατέθηκε από τη μητέρα της Μάγια, Σία Έντμοντς, εκ μέρους της κόρης της.

Η OpenAI έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής. Παράλληλα, η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας έχει επίσης κινηθεί δικαστικά κατά της εταιρείας.

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