Τι ακριβώς ψηφίζουν οι Αμερικανοί, πώς λειτουργεί το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιατί αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές είναι τόσο κρίσιμες για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εξήγησε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει τετραετή θητεία. Στα μισά, όμως, οι Αμερικανοί ξαναπάνε στις κάλπες. Γι’ αυτό λέγονται και ενδιάμεσες εκλογές. Δεν εκλέγουν νέο πρόεδρο, αλλά ψηφίζουν για το Κογκρέσο, που περνάει τους νόμους. Είναι όμως και ένας τρόπος να δείξουν αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι από τον εκάστοτε πρόεδρο, στην προκειμένη περίπτωση από τον Τραμπ.

Κρίνονται 435 έδρες στη Βουλή και 35 στη Γερουσία

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, το Κογκρέσο έχει δύο σώματα, τη Βουλή και τη Γερουσία. Σήμερα κρίνονται όλες οι έδρες (435) της Βουλής και 35 από τις 100 της Γερουσίας. Το σημαντικό είναι ότι για να περάσει ένας νόμος, πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο σώματα. Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα μπορεί να βάλει δύσκολα στον Τραμπ.

Με τι κινδυνεύει ο Τραμπ αν χάσει τις εκλογές

Σήμερα ο Τραμπ ελέγχει και τη Βουλή και τη Γερουσία. Αν χάσει έστω τη μία, αρχίζουν τα δύσκολα. Οι νόμοι του μπορεί να μπλοκαριστούν.

Τι φοβάται ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Κι αν οι Δημοκρατικοί πάρουν τη Βουλή, μπορούν ακόμη και να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του. Ο Τραμπ μένει πρόεδρος, αλλά με πολύ πιο «δεμένα χέρια».

Οι προβλέψεις: Φαβορί οι Δημοκρατικοί για τη Βουλή- «Ντέρμπι» για τη Γερουσία

Για τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί είναι το φαβορί. Στη Γερουσία, όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί πρέπει να κερδίσουν και σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει άνετα.