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Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλωμάτες αναφέρουν ότι οι αλλαγές στο Κογκρέσο δεν θα βλάψουν τα ελληνικά συμφέροντα.
  • Υπάρχουν φιλέλληνες σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, διατηρώντας διακομματική υποστήριξη.
  • Οι Ρεπουμπλικανοί εστιάζουν στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ενώ οι Δημοκρατικοί προωθούν το διεθνές δίκαιο.
  • Η απόφαση για αμερικανική διαμεσολάβηση σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία θα ληφθεί από τον Λευκό Οίκο.

Στις απαντήσεις που δίνουν διπλωματικές πηγές στο ερώτημα πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν αλλάξουν οι ισορροπίες στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και κυρίως τι αντίκτυπο θα έχει το αποτέλεσμα της κάλπης στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

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Όπως τόνισε, διπλωμάτες σε Αθήνα και Ουάσιγκτον με τους συνομίλησε ήταν συγκεκριμένοι και εξήγησαν ότι υπάρχουν φιλέλληνες τόσο στο Δημοκρατικό όσο και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

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Επισήμαναν επίσης ότι η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι διακομματική και υπερ-κομματική. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα,  η όποια αλλαγή στο Κογκρέσο δε θα είναι σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. 

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Διπλωμάτες τονίζουν επίσης ότι οι Ρεπουμπλικανοί ποντάρουν ενεργειακά στην Ελλάδα και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στα εθνικά, όπως και ότι οι Δημοκρατικοί δίνουν μεγάλη έμφαση στο διεθνές δίκαιο που κι αυτό επίσης μας εξυπηρετεί. Σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία, εξάλλου, η απόφαση για αμερικανική «διαμεσολάβηση» θα ληφθεί κεντρικά, από τον Λευκό Οίκο και το State Department. 

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