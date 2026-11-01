Με μάσκες Halloween οι δράστες της επίθεσης στο γραφείο Πλεύρη

Βίντεο ντοκουμέντο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 23:43 IQ 160: Η απογοήτευση της Πηνελόπης!
01.11.26 , 23:26 Τραγωδία στη Φλόριντα: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Παλμ Μπιτς
01.11.26 , 22:35 Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν
01.11.26 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
01.11.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: «Χάρης ο εργατικός»
01.11.26 , 22:09 Με μάσκες Halloween οι δράστες της επίθεσης στο γραφείο Πλεύρη
01.11.26 , 22:00 «Τα Φαντάσματα»: Ο Απόστολος αρνείται να δεχτεί ότι πέθανε & ψάχνει κάμερες
01.11.26 , 21:25 Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
01.11.26 , 21:19 Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του σε λαιμό και πλάτη
01.11.26 , 20:32 Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ είχε δηλωθεί στο μητρώο του ΥΠΕΞ για... διεθνείς εράνους
01.11.26 , 19:55 Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών
01.11.26 , 19:51 Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
01.11.26 , 19:46 LINGO: Η λέξη που τους ξέφυγε την τελευταία στιγμή
01.11.26 , 19:05 Διζωνικό τιμολόγιο: Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο
01.11.26 , 19:00 Νίκος Μουτσινάς στο LINGO: «Ξέρω να κρατάω μυστικά»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο
Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι

Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Star, οι δράστες της επίθεσης στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των ημερών, φορούσαν μάσκες Halloween, όπως καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου.

Με μάσκες Halloween οι δράστες της επίθεσης στο γραφείο Πλεύρη

Οι δράστες μετέφεραν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, μέσα σε σακίδια πλάτης και τον άφησαν στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τζάμια.

Ο Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται «υποστηρικτές λαθρομεταναστών». Μάλιστα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, τους χαρακτήρισε «καθάρματα», τονίζοντας χαρακτηριστικά «Τα τρομάζω, δεν με τρομάζουν...».

Η επίθεση προκάλεσε την ομόφωνη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΓΚΑΖΑΚΙΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
HALLOWEEN
 |
ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόκκινα Δάνεια Και Servicers
Πολιτικη
«Πυρά» στην κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers
φρεγάτα «Νέαρχος»
Πολιτικη
Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Τα υπερσύγχρονα οπλικά της συστήματα
Γαλλία: Υψώνεται Η Ελληνική Σημαία Στη Φρεγάτα Νέαρχος
Πολιτικη
Γαλλία: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belhara «Νέαρχος»
ΟΗΕ: Σκληρή Αντιπαράθεση Ελλάδας - Τουρκίας
Πολιτικη
«Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο» - Η παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
Η Όλγα Κεφαλογιάννη Στην Παρουσίαση του TAG GREECE
Πολιτικη
Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην παρουσίαση του TAG GREECE
Φρεγάτα Νέαρχος
Πολιτικη
Φρεγάτα Belharra Νέαρχος: Υψώνεται η ελληνική σημαία
Μητσοτάκης χάρτης τουρκολιβυκό
Πολιτικη
Συμβούλιο Ασφαλείας: «Κεραυνοί» Μητσοτάκη με χάρτη για το τουρκολιβυκό
Αποκλειστικές εικόνες Star με τα γαλλικό ερευνητικό στο λιμάνι Ηρακλείου
Πολιτικη
Αποκλειστικές εικόνες του Star με το γαλλικό πλοίο στο Ηράκλειο
Η Ασπίδα του Αχιλλέα στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτικη
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για πρώτη φορά στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top