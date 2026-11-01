Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Star, οι δράστες της επίθεσης στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των ημερών, φορούσαν μάσκες Halloween, όπως καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου.

Οι δράστες μετέφεραν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, μέσα σε σακίδια πλάτης και τον άφησαν στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τζάμια.

Ο Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται «υποστηρικτές λαθρομεταναστών». Μάλιστα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, τους χαρακτήρισε «καθάρματα», τονίζοντας χαρακτηριστικά «Τα τρομάζω, δεν με τρομάζουν...».

Η επίθεση προκάλεσε την ομόφωνη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα.