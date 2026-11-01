Σε σοκ ολόκληρη η χώρα από τις αποκαλύψεις ότι ΜΚΟ έβαζε στην τσέπη της τα χρήματα που συγκέντρωνε για να στηρίξει παιδιά με καρκίνο. Τα μέλη της φέρονται να διατηρούσαν προσωπικούς λογαριασμούς, αρπάζοντας τις δωρεές που προσέφεραν από το υστέρημά τους οι πολίτες. Τα χρήματα κατέληγαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε ταξίδια και χλιδάτες αγορές, ενώ στους γονείς των παιδιών που υπέφεραν έδιναν ψίχουλα.

«Βοηθάμε παιδάκια με νεοπλασματικές ασθένειες. Θέλουμε να κάνουμε ένα σωματείο μεγάλο. Είχε ένα πρόβλημα ένα ανιψάκι μου, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, και αποφάσισα να το ξεκινήσω... Μου δίνει χαρά να βοηθάω παιδάκια».

Αυτά έλεγε πριν από πέντε χρόνια ο φερόμενος αρχηγός.

Απάτη ΜΚΟ: Οι έξι συλληφθέντες και η δράση τους εις βάρος άρρωστων παιδιών

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ που συνελήφθη

Με ζωγραφιές καλούσε τον κόσμο να γίνει εθελοντής, ενώ στη συνέχεια πόζαρε... με σαμπάνιες, πατώντας πάνω στον πόνο άρρωστων παιδιών.

Είναι ο Κ.Φ., 37 ετών, ο οποίος συνελήφθη μαζί με ακόμη πέντε άτομα: την 35χρονη Β.Μ., τον 32χρονο Π.Μ., τον 43χρονο Ν.Κ., τον 35χρονο Γ.Α. και τον 28χρονο Κ.Χ.

Οι έξι συλληφθέντες

Με πρόσχημα μια ΜΚΟ και «βιτρίνα» γνωστά πρόσωπα, εμφανίζονταν ως φύλακες άγγελοι για παιδιά που δίνουν μάχη με σοβαρές ασθένειες, τάζοντας στήριξη στις οικογένειές τους.

Στο τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, έβαζαν τα χρήματα στην τσέπη τους, για ταξίδια και χλιδάτη ζωή. Όπως φέρονται να έκαναν και με την οικογένεια του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα.

«Με πήρε ένας κύριος τηλέφωνο, μου είπε: «Μάθαμε ότι έχετε ένα παιδί άρρωστο». «Έχει λευχαιμία το παιδί», λέω, και μου λέει: «Θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά». Του είπα το «οκ». Μετά μου ζήτησε τα στοιχεία του παιδιού, φωτογραφίες, αν μπορώ να βγάλω κανένα βιντεάκι ότι όντως το παιδί είναι άρρωστο. Αυτοί βάλανε τους δικούς τους λογαριασμούς, δεν βάλανε του παιδιού τον λογαριασμό. Εγώ τον πίστεψα. Έλεγα: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, βρέθηκε άνθρωπος να με βοηθήσει» λέει ο πατέρας του 17χρονου Γιώργου, που τελικά έχασε τον γιο του.

Φιλανθρωπία - «βιτρίνα»: Το σάιτ, οι αναρτήσεις και ο τραπεζικός λογαριασμός του κυκλώματος

Με σλόγκαν «Στο τέλος αυτό που μετράει δεν είναι πόσα δίνεις, αλλά πόση αγάπη βάζεις σε αυτά που δίνεις», από την ιστοσελίδα της ΜΚΟ, αλλά και τα social media, η οργάνωση, προβάλλοντας ιστορίες άρρωστων παιδιών, έπειθε τους χρήστες να καταθέτουν χρήματα απευθείας σε δικό της λογαριασμό.

«Κάποια στιγμή τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: «Ο κόσμος έχει τρελαθεί, μήπως πρέπει να βάλουμε τον λογαριασμό του παιδιού;». «Όχι», λέει, «δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος». Νευρίασε και μου λέει: «Αν δεν σου αρέσει, να το σταματήσω εδώ...», λέει ο πατέρας του 17χρονου.

Αυτό φέρονται να έκαναν και σε μια άλλη μητέρα. Της μπλόκαραν τον τραπεζικό της λογαριασμό, όταν τους είπε ότι θέλει να συγκεντρώσει μόνη της χρήματα.

Ο κόσμος στήριζε τα άρρωστα παιδιά και αυτοί έκαναν χλιδάτη ζωή

Συνολικά φέρεται να οργανώθηκαν 92 έρανοι. Συγκεντρώθηκαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ και, από αυτά, μόνο ένα εκατομμύριο δόθηκε σε άρρωστα παιδιά.

«Αυτοί ζούσαν τη μεγάλη ζωή. Μια ζωή σε παλάτια, μια ζωή με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, στα καλύτερα εστιατόρια... δίνοντας ένα μικρό κομματάκι μόνο στα άρρωστα παιδιά» λέει ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

Απογοητευμένη είναι και η μητέρα του μικρού Μάριου, ο οποίος είχε χρειαστεί να ταξιδέψει στην Ιταλία για μεταμόσχευση. Πήγε να κάνει καλό στους υποτιθέμενους φιλάνθρωπους και τώρα νιώθει προδομένη.

«Εγώ στη συγκεκριμένη οργάνωση έκανα καταθέσεις χρημάτων. Ξέρετε τι ληστεύουν; Την ψυχή μας, το συναίσθημά μας, τον κόπο μας. Εμένα το μόνο πράγμα που μου προκαλεί είναι αηδία», λέει η κ. Εύη Βέρρη.

Υπόθεση ΜΚΟ: Αλλού η έδρα και αλλού το «στρατηγείο» της «αμαρτωλής» ΜΚΟ

Η σπείρα, που είχε ιδρύσει το σωματείο ΜΚΟ το 2018, είχε δηλώσει ως έδρα ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Φράγκων. Κανείς, όμως, δεν τους είχε δει ποτέ εκεί.

Το «στρατηγείο» τους βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης του αρχηγού στην Καλαμαριά.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα ίδια τα θύματά τους. Όλα δείχνουν πως είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όπου εντόπιζαν γονείς που βρίσκονταν σε απόγνωση. Τους υπόσχονταν οικονομική ενίσχυση για να καλύψουν το υψηλό κόστος των θεραπειών των παιδιών τους.

Χωρίς να ζητούν πιστοποιητικά και χωρίς να υπογράφουν οποιοδήποτε συμφωνητικό με τις οικογένειες, ζητούσαν φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών μέσα από τους θαλάμους των νοσοκομείων. Στη συνέχεια, αναρτούσαν το υλικό στις ιστοσελίδες της οργάνωσης, προκειμένου να συγκινήσουν τους υποψήφιους δωρητές και να εξασφαλίσουν περισσότερες εισφορές.

Τον πόνο των παιδιών τον μετέτρεπαν σε εμπόρευμα για προσωπικό τους όφελος. Τα χρήματα συγκεντρώνονταν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, χωρίς οι οικογένειες να ενημερώνονται για τα ποσά που συγκεντρώνονταν. Όταν το ποσό που είχε συγκεντρωθεί ικανοποιούσε τις δικές τους ανάγκες, έκλειναν τις αγγελίες, προκειμένου να διατηρούν μια εικόνα νομιμότητας. Στην πραγματικότητα, όμως, τα χρήματα που κατέληγαν στα παιδιά για τον αγώνα τους ήταν ελάχιστα.

Ανενόχλητη, η φερόμενη συμμορία αλώνιζε. Σε χριστουγεννιάτικα πάρκα, σε παιδότοπους, πουλούσε κούπες και παραμύθια για καλό σκοπό, ενώ τοποθετούσε κουμπαράδες ακόμη και σε νυχτερινά κέντρα.