Σοκαρισμένοι και προδομένοι μετά τις αποκαλύψεις αισθάνονται οι γονείς άρρωστων παιδιών, που απευθύνθηκαν για βοήθεια στη ΜΚΟ, η οποία φέρεται να υπεξαιρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μητέρα παιδιού που πάσχει από λευχαιμία μίλησε στο ThessPost.gr και περιέγραψε πώς ήρθε σε επαφή με την οργάνωση, ελπίζοντας να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για το παιδί της.

Όπως είπε, έμαθε για τη ΜΚΟ από άλλες μητέρες στους διαδρόμους της παιδιατρικής κλινικής, όπου νοσηλευόταν ο γιος της. Εκεί, γονείς που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες αναζητούσαν τρόπους να καλύψουν τα έξοδα θεραπείας και καθημερινής διαβίωσης.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ΜΚΟ βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

Στη συνέχεια, μέσω άλλων γονέων, ήρθε σε επαφή με την 35χρονη γυναίκα που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και έχει συλληφθεί. Η μητέρα ενημερώθηκε ότι θα δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του παιδιού της και πληροφορίες για την ασθένειά του.

«Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιέγραψε.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο όνομα του γιου της.

Οι φωτογραφίες των παιδιών και τα χρήματα των δωρεών

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας, η ΜΚΟ δημοσίευε στα social media ιστορίες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, συνοδευόμενες από φωτογραφίες και αναφορές περί διαφάνειας, προκειμένου να κινητοποιήσει τους πολίτες να προσφέρουν οικονομική βοήθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μεγάλο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν δεν κατέληγε τελικά στις οικογένειες για τις οποίες γίνονταν οι εκκλήσεις.

Μετά τις αποκαλύψεις, η μητέρα αισθάνεται ότι η ανάγκη της οικογένειάς της έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όπως τόνισε, προσωπικά δεδομένα και φωτογραφίες του παιδιού της δημοσιοποιήθηκαν με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.

«Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» ένα σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες.

Τα μέλη του δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και ιστορίες των παιδιών, επικαλούμενα ανάγκες για θεραπείες, νοσηλεία και έξοδα διαβίωσης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να συγκεντρώσουν χρήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ένα μικρό μέρος των δωρεών κατέληγε στις οικογένειες, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα φέρονται να υπεξαιρούνταν και να διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, πολυτελείς αγορές, στοιχηματισμό και εικονικές εταιρείες. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και τη χειραγώγηση αγώνων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την περίοδο 2018-2026 στους λογαριασμούς του σωματείου και εμπλεκόμενων προσώπων πιστώθηκαν περισσότερα από 5.800.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης σε πολλές περιοχές της χώρας συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.