Τα συμπληρώματα κολλαγόνου σε μορφή σκόνης, ροφήματος ή κάψουλας έχουν αποκτήσει σταθερή θέση στη συζήτηση για την υγεία του δέρματος. Ο βασικός λόγος είναι ότι συνδέονται με την υποστήριξη της ελαστικότητας, της ενυδάτωσης και της συνολικής όψης της επιδερμίδας, ιδιαίτερα όταν αρχίζουν να εμφανίζονται λεπτές γραμμές.

Οι λεπτές γραμμές είναι ένα φυσικό στάδιο της γήρανσης και δεν αποτελούν απαραίτητα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί. Παρ’ όλα αυτά, για πολλές γυναίκες είναι το πρώτο σημάδι ότι το δέρμα αλλάζει και ότι ίσως χρειάζεται πιο στοχευμένη φροντίδα.

Πώς συνδέεται το κολλαγόνο με τις λεπτές γραμμές

Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στον ανθρώπινο οργανισμό και αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του δέρματος. Μαζί με την ελαστίνη συμβάλλει στο να παραμένει η επιδερμίδα σφριγηλή, λεία και πιο ανθεκτική στις καθημερινές φθορές.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου αρχίζει σταδιακά να μειώνεται από τη δεκαετία των 20. Η μείωση αυτή δεν γίνεται απότομα, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη ελαστικότητα, λιγότερη πυκνότητα στο δέρμα και πιο ορατές λεπτές γραμμές, ειδικά γύρω από τα μάτια, το μέτωπο και το στόμα.

Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία επιβαρύνει επιπλέον αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις του προσώπου και γκριμάτσες, όπως το χαμόγελο ή το συνοφρύωμα, που με τα χρόνια μπορούν να κάνουν τις γραμμές πιο εμφανείς.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η αφυδάτωση. Όταν το δέρμα δεν έχει επαρκή υγρασία, οι λεπτές γραμμές συχνά τονίζονται περισσότερο και η όψη της επιδερμίδας δείχνει πιο κουρασμένη.

Πότε έχει νόημα να εξετάσεις ένα συμπλήρωμα

Ένα από τα πιο συχνά σημάδια ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει η προσθήκη κολλαγόνου στη ρουτίνα σου είναι η παρατήρηση νέων λεπτών γραμμών ή η πιο έντονη εμφάνιση όσων ήδη υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κολλαγόνο είναι η μοναδική λύση, όμως μπορεί να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό βήμα μέσα σε ένα ευρύτερο πλάνο φροντίδας.

Διαβάστε αναλυτικά τις συμβουλές για να εντάξετε το κολλαγόνο στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου