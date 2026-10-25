Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι λιγότερο θρεπτικά από ό,τι πριν 60 χρόνια

Ορισμένα τρόφιμα έχουν χάσει έως και το μισό της θρεπτικής τους αξίας

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων έχει γίνει πιο σύνθετη από ποτέ

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Έχεις παρατηρήσει ότι, ακόμη κι όταν προσπαθείς να τρέφεσαι υγιεινά, δεν αισθάνεσαι πάντα ότι προσλαμβάνεις όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός σου; Σύμφωνα με έκθεση της Deep Science Ventures, πολλά φρούτα και λαχανικά που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά ενδέχεται να είναι σημαντικά λιγότερο θρεπτικά σε σύγκριση με εκείνα που καταναλώναμε πριν από περίπου 60 χρόνια.

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι λιγότερο θρεπτικά από ό,τι πριν 60 χρόνια

Αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταναλωτές μπορεί να χρειάζεται να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων για να προσλάβουν την ίδια ποσότητα μετάλλων, όπως το μαγνήσιο, το κάλιο και ο χαλκός. Η έκθεση αναφέρεται σε μειώσεις της τάξης του 20% έως 50% σε βασικά θρεπτικά συστατικά, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και άλλες καλλιέργειες, όπως το σιτάρι.

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Με άλλα λόγια, ακόμη και το ψωμί που καταναλώνουμε σήμερα ενδέχεται να περιέχει λιγότερο σίδηρο, ψευδάργυρο και μαγνήσιο από εκείνο που έφτανε στο τραπέζι των παππούδων μας τη δεκαετία του 1960.

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι λιγότερο θρεπτικά από ό,τι πριν 60 χρόνια

Το ζήτημα προκαλεί ανησυχία, καθώς οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά αποτελούν ήδη ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή: τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι όλα τα σημερινά φρούτα και λαχανικά έχουν χάσει τη μισή θρεπτική τους αξία ούτε ότι κάθε άνθρωπος που ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή κινδυνεύει να εμφανίσει ελλείψεις.

Γιατί μπορεί να έχουν χάσει τη θρεπτική τους αξία τα τρόφιμα;

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι λιγότερο θρεπτικά από ό,τι πριν 60 χρόνια

Ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους. Η κατάσταση του εδάφους επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που μπορούν να απορροφήσουν.

Παράλληλα, η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα έχει ενισχύσει την ανάγκη για μεγαλύτερες αποδόσεις στις καλλιέργειες. Η επιλογή ποικιλιών που παράγουν περισσότερο και η εφαρμογή συγκεκριμένων γεωργικών πρακτικών δεν έχουν ως μοναδικό στόχο τη θρεπτική αξία των προϊόντων, αλλά συχνά δίνουν προτεραιότητα στην ποσότητα, στην ανθεκτικότητα και στην οικονομική αποδοτικότητα. Αυτό έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η σύγχρονη γεωργία καταφέρνει να συνδυάσει την υψηλή παραγωγή με τη διατήρηση της θρεπτικής ποιότητας των τροφίμων.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα για τη θρεπτική αξία των τροφίμων στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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