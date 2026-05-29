Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε να γυμναζόμαστε τακτικά. Σε αντίθεση με το τι πιστεύουν πολλοί, δεν είναι ποτέ αργά για να ασχοληθείς με τη γυμναστική.

Πιο κάτω θα βρεις μερικές ασκήσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν στη σωματική αλλά και ψυχική σου υγεία και φυσικά θα βελτιώσουν τη διάθεση και την όρεξη σου.

Σανίδα

Πρόκειται για μια κλασική άσκηση που ενισχύει σημαντικά τον κορμό, οπότε θα αποκτήσουμε δύναμη στη σπονδυλική στήλη και τους κοιλιακούς. Μπορες να την κάνεις στους πήχεις σου (με τους αγκώνες σας ακριβώς κάτω από τους ώμους σου) ή με τη μορφή υψηλής σανίδας με τα χέρια σου ίσια και τις παλάμες σου ακριβώς κάτω από τους ώμους σου. Είναι σημαντικό να κρατάς τον κορμό σου απασχολημένο ανά πάσα στιγμή.

Κάμψεις

Πρόκειται για μια περίπλοκη άσκηση, αλλά μπορούμε να την προσαρμόσουμε στο επίπεδό μας, με ή χωρίς να ακουμπάμε τα γόνατά μας στο πάτωμα. Με αυτήν την άσκηση, θα δουλέψουμε όλο το σώμα.

