Κύπρος: Σκότωσε Τη Σύντροφό Του Και Την Πέταξε Σε Πηγάδι

«Με προσέβαλε και τη χτύπησα», φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συντρόφου του στη Λεμεσό της Κύπρου.

Ο 43χρονος από τη Συρία φέρεται να χτύπησε την άτυχη Όλγα με σφυρί μέσα στο σπίτι του, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Στη συνέχεια κράτησε τη σορό στο σπίτι για ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε χωράφι ιδιοκτησίας της, στην περιοχή του Σαϊττά, όπου την πέταξε σε πηγάδι.

Κατά την ανάκριση, ο ύποπτος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αφήσει τη σορό, αλλά και το μέρος όπου είχε πετάξει το σφυρί.

Η σορός ανασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Κατά την αυτοψία, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Τα ακριβή αίτια θανάτου επρόκειτο να προσδιοριστούν από τη νεκροτομή.

Λεμεσός: Ο σκύλος και η φωτογραφία που οδήγησαν την αστυνομία στον 43χρονο

Η απουσία της 61χρονης από το σπίτι της είχε προκαλέσει ανησυχία στους γείτονες, καθώς ο σκύλος της γάβγιζε ασταμάτητα. Το ζώο εντοπίστηκε υποσιτισμένο μέσα στο διαμέρισμα.

Καθοριστική ήταν η κινητοποίηση του δικηγόρου και φίλου της, ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου επισκέφθηκε το σπίτι μαζί με αστυνομικούς και στη συνέχεια επικοινώνησε με τον γιο της γυναίκας, που ζει στη Ρωσία. Εκείνος έστειλε φωτογραφία στην οποία ο 43χρονος εμφανιζόταν μαζί με τον σκύλο της μητέρας του. Η εικόνα παραδόθηκε στην Αστυνομία και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Η εξαφάνιση της 61χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου. Οι Αρχές συγκέντρωσαν επίσης μαρτυρία για γυναικεία κραυγή που φέρεται να ακούστηκε από την κατοικία του υπόπτου, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας με ύποπτες κινήσεις οχήματος.

Έγκλημα Λεμεσός: Στο «μικροσκόπιο» πιθανό οικονομικό κίνητρο

Παρά τον ισχυρισμό του 43χρονου ότι προηγήθηκε προσβολή από το θύμα, οι ανακριτές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο ύποπτος φέρεται να είχε ζητήσει από την 61χρονη έως και 70.000 ευρώ, επικαλούμενος τροχαίο ατύχημα και την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης. Ωστόσο, από τους αστυνομικούς ελέγχους δεν προέκυψε καταγεγραμμένο τροχαίο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του.

Επιπλέον, φέρεται να είχε επιχειρήσει να αποσπάσει χρήματα από τη γυναίκα, ενώ της είχε προσφέρει περιδέραιο που παρουσιαζόταν ως κόσμημα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο το κόσμημα όσο και το πιστοποιητικό γνησιότητάς του ήταν πλαστά. Οι Αρχές εξετάζουν και τραπεζικές αναλήψεις που είχε πραγματοποιήσει η 61χρονη πριν από την εξαφάνισή της.

Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βηρυτό. Είχε αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια τις τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης.

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι είχε αφήσει τη γυναίκα κοντά στο αυτοκίνητό της και ότι εκείνη επρόκειτο να επισκεφθεί φίλη της στα κατεχόμενα. Για το ταξίδι του στη Βηρυτό επικαλέστηκε σοβαρό πρόβλημα υγείας προσώπου του στενού του περιβάλλοντος.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και το κίνητρο του εγκλήματος.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την οκταήμερη κράτησή του για φόνο εκ προμελέτης, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες.