Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά

Υποδέχθηκαν μικρούς και μεγάλους στην καθιερωμένη ετήσια γιορτή

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Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο / ΣΚΑΪ

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Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στον ειδικά διαμορφωμένο Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου για να γιορτάσουν το Halloween.

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O Λευκός Οίκος μπήκε σε κλίμα Halloween το βράδυ της Πέμπτης.

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Παιδιά και οικογένειες είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν στους εξωτερικούς χώρους της προεδρικής κατοικίας, με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ να ποζάρουν για οικογενειακές φωτογραφίες, να υπογράφουν αναμνηστικά και να μοιραζουν γλυκά για το «trick or treat», την καθιερωμένη γιορτή με τα κεράσματα του Halloween.

Την ατμόσφαιρα της βραδιάς συμπλήρωσε ένα ασυνήθιστο θέαμα, όταν το προεδρικό αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από τον Λευκό Οίκο, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Δείτε στιγμιότυπα:

Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο

Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο

Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο

Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο

Η μεγάλη γιορτή του Ηalloween στον Λευκό Οίκο

Στη Γιορτή Του Halloween

 

 

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