Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, η πολή θα κινείται στους ρυθμούς της πιο ...spooky γιορτής

Το Halloween έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο διασκεδαστικές αφορμές για έξοδο και στην Αθήνα, με μεταμφιέσεις, θεματικά πάρτι και μουσικές που κρατούν τον χορό μέχρι το πρωί. Μικροί και μεγάλοι έχουν έναν λόγο να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητα και να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.

Αν, λοιπόν, θέλεις και εσύ να συμμετάσχεις στις φετινές εκδηλώσεις, συγκεντρώσαμε έξι προτάσεις για την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Athens Halloween Festival

Το πιο spooky και fan φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται! Για 4 ημέρες η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό, τρομακτικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κόσμο και θα σε παρασύρει σε Halloween σκηνικά, γεμάτα εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escape room και μοναδικές εμπειρίες!

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα, εδω

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι.

Τρεις ημέρες γεμάτες Halloween, horror, fantasy, ανατριχιαστικές εμπειρίες, shows, stand-up comedy, workshops, κινηματογραφικές προβολές και ένα μεγάλο Halloween Market έρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Το Athens Halloween Festival επιστρέφει από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, αυτή τη φορά στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, και μεταμορφώνει τον χώρο σε έναν ολόκληρο κόσμο αφιερωμένο στη σκοτεινή φαντασία.

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Halloween Market με περισσότερα από 80 καταστήματα

Φέτος στην καρδιά του Athens Halloween Festival επιστρέφει το Halloween Market, με περισσότερα από 80 καταστήματα και ανεξάρτητους artists. Halloween, witchy, horror και fantasy δημιουργίες, merchandise, βιβλία, comics, collectibles, αξεσουάρ και ιδιαίτερα αντικείμενα συνθέτουν μία μεγάλη θεματική αγορά για όσους αγαπούν τη συγκεκριμένη κουλτούρα.

Halloween στο σινεμά

Η spooky γιορτή εξαπλώνεται σε ολόκληρη την πόλη, με events που απευθύνονται σε όλους τους φαν, από εκείνους που θέλουν να παρτάρουν μέχρι το πρωί ντυμένοι με σέξι κοστούμια μέχρι εκείνους που προτιμάνε να φτιάξουν γλυκά και να πάνε στο σινεμά

Halloween Party - Storyboard Athens

Ένα ξεχωριστό Halloween Party στο φιλοξενείται Storyboard Athens που συνδυάζει μουσική, μυστήριο και ομαδική ζωγραφική σε καμβά. Η μεταμφίεση είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ στην είσοδο περιλαμβάνεται welcome drink καθώς και όλα τα υλικά ζωγραφικής.