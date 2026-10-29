Λένα Δροσάκη: «Bρήκα δύναμη από το παιδί μου & την ανάγκη να επιβιώσω»

Όσα είπε η ηθοποιός για την περιπέτεια υγείας & τη σημασία της πρόληψης

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Λένα Δροσάκη: Πρεμιέρα για «Το Κρυφτό» για δεύτερο χρόνο - Όσα είπε η ηθοποιός στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Δροσάκη μίλησε για την πρεμιέρα της στο «Κρυφτό» και την περιπέτεια με την υγεία της.
  • Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού μετά τη γέννηση του γιου της, ανακαλύπτοντας το πρόβλημα μόνη της.
  • Τόνισε τη σημασία της πρόληψης για τις γυναίκες και την ανάγκη να προστατεύουν τον εαυτό τους.
  • Αντλεί δύναμη από τον γιο της και την ανάγκη να επιβιώσει, ενώ παραδέχεται τον φόβο του θανάτου.
  • Αναφέρθηκε στον έρωτα, λέγοντας ότι πλέον δεν τον κυνηγά, αλλά περιμένει ό,τι έρθει.

Η Λένα Δροσάκη, με αφορμή την πρεμιέρα της στο «Κρυφτό» για δεύτερη χρονιά, μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία της, την πρόληψη αλλά και τη δύναμη που άντλησε από τον γιο της. 

Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της

Μαριάννα Τουμασάτου -Βάσια Αργέντη- Φώς Μαυρίδη- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριάννα Τουμασάτου -Βάσια Αργέντη- Φώς Μαυρίδη- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είμαστε ευλογημένοι, διότι ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει και στην επαρχία και στην περιοδεία που πήγαμε. Και ξεκινάμε με τεράστια χαρά και κούραση τη 2η μας χρονιά, αλλά με τρομερή ανυπομονησία», είπε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Λένα Δροσάκη- Σοφία Παυλίδου- Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λένα Δροσάκη- Σοφία Παυλίδου- Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, μετά τη γέννηση του γιου της, κάτι που είχε ανακαλύψει μόνη της. «Επειδή είναι και ο μήνας αυτός, η πρόληψη παιδιά πραγματικά σώζει και είναι πάρα πολύ βασικό. Όλοι μας ούτως ή άλλως, αλλά εμείς οι γυναίκες λίγο να το προσέχουμε και να μην ξεχνιόμαστε. Όσες δουλειές και να έχουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Η κινητήριος δύναμη είναι του καθενός πολύ ξεχωριστή και είναι μέσα μας. Εγώ προφανώς βρήκα μια δύναμη από το παιδί μου και από την ανάγκη να επιβιώσω. Όλοι μας δηλαδή θέλω να πω, όλοι μας κάπου ακουμπάμε για να προχωρήσουμε», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lena Drosaki (@lenakidrs)

Η ίδια εξομολογήθηκε πως υπήρχε φόβος για το αύριο, ανεξαρτήτως του παιδιού. «Ο φόβος του θανάτου είναι ένα τεράστιο θέμα και μια τεράστια συζήτηση που δεν γίνεται εδώ», συμπλήρωσε. 

Παναγιώτα Βιτετζάκη- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βιτετζάκη- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τέλος, μίλησε και τον έρωτα, αν τον κυνηγά ή αν παίζει «Κρυφτό» μαζί του. «Προσπαθώ να μη κυνηγάω τίποτα πια. Κάποτε κυνηγούσα, η αλήθεια είναι. Πλέον θεωρώ ότι ό, τι είναι να έρθει θα έρθει. Καλώς το!», είπε κλείνοντας. 

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