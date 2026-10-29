Με σταθερή παρουσία στην τηλεόραση και μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, ο Γιώργος Γεροντιδάκης ξέρει καλά τι έχει σημασία για τον ίδιο στην υποκριτική: οι δυνατοί ρόλοι, οι καλές ιστορίες και η χαρά της δουλειάς, μακριά από την αγωνία της διαρκούς προβολής. Ο ηθοποιός μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για τις επαγγελματικές του επιλογές, εξηγεί γιατί έχει αφήσει προσωρινά στην άκρη το θέατρο και περιγράφει τη δική του στάση απέναντι στην κριτική και τα social media.

Γιώργος Γεργοντιδάκης: «Προτιμώ τους ρόλους»

Όπως μας λέει, το άγχος που συνόδευε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έχει πλέον χαθεί. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άγχος. Άγχος είχα στις πρώτες μου δουλειές, είτε ήταν θεατρικές είτε κινηματογραφικές είτε τηλεοπτικές. Προφανώς θέλω να πάει καλά. Αυτό που με απασχολεί είναι να είναι ένα ωραίο σύνολο και μια ωραία ιστορία».

Ιδιαίτερη θέση στην τηλεοπτική του πορεία έχουν οι σειρές εποχής, ένα είδος που, όπως παραδέχεται, τον ελκύει. Μάλιστα, φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι». Όσο για το τι καθορίζει την επιλογή του, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: «Προτιμώ τους ρόλους. Ας είναι και στη γωνία να φαίνεται, δεν έχω πρόβλημα». Η συχνή παρουσία του σε σειρές εποχής δεν είναι, άλλωστε, τυχαία. «Είναι μια μόδα που εμένα προσωπικά μου αρέσει, γιατί μπαίνει σε χωράφια τα οποία δεν γνωρίζεις». Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αποκλείει τις σύγχρονες ιστορίες. Αντίθετα, όπως τονίζει, θα τον ενδιέφερε εξίσου να συμμετάσχει σε μια σειρά που αφορά το σήμερα, αρκεί να τον κερδίσει το σενάριο.

Γιώργος Γεργοντιδάκης: Γιατί επέλεξε να απέχει από το θέατρο

Γεροντιδάκης: «Έχω μείνει πάρα πολλά χρόνια εκτός τηλεόρασης, για να με φοβίσει σήμερα αυτό»

Παρά τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο, ο Γιώργος Γεροντιδάκης επέλεξε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να μην συμμετέχει σε κάποια θεατρική παράσταση. Οι απαιτητικοί ρυθμοί των γυρισμάτων και οι πολλές ώρες εργασίας δεν αφήνουν πάντα τον απαραίτητο χώρο και χρόνο. «Προσπαθώ να ξεκουράζομαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. [...] Δε μπορούν να συνδυαστούν δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη».

Για τον ίδιο, άλλωστε, η επαγγελματική πορεία δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την τηλεόραση. «Αυτό που επιδιώκω είναι να δουλεύω. Αυτό που μου αρέσει είναι η δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η τηλεόραση. Έχω μείνει πάρα πολλά χρόνια εκτός τηλεόρασης, για να με φοβίσει σήμερα αυτό. Είμαι αρκετά μικρός ηλικιακά και ξέρω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πάνω και τα κάτω της».

Η ισορροπία, όπως εξηγεί, βρίσκεται και σε όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα και τα πλατό. Η προσωπική ζωή και οι δραστηριότητες που τον βοηθούν να αποφορτίζεται αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Γιώργος Γεργοντιδάκης: «Δε μου αρέσουν οι διαμάχες του internet»

Η δημόσια έκθεση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς ενός ηθοποιού, ιδιαίτερα όταν η παρουσία του στην τηλεόραση είναι σταθερή. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αντιμετωπίζει την κριτική ως κάτι αναμενόμενο και, σε έναν βαθμό, χρήσιμο. «Η κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη, είτε είναι καλοπροαίρετη είτε κακοπροαίρετη. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο ασκείται».

Τα social media, από την άλλη, αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. «Όπως γράφεται ένα σενάριο, έτσι και ο κόσμος συντονίζεται με αυτό. Δίνει και τις δικές του γραμμές, τις δικές του οπτικές για τον χαρακτήρα και την εξέλιξή του, για κάτι που είδε ή κάτι που θα σχολιάσει. Αυτό μπορεί να κάνει καλό, οπότε γιατί να μην τα κοιτάς; Ζούμε σε αυτή την εποχή».

Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι επιθυμεί να συμμετέχει στις έντονες διαδικτυακές αντιπαραθέσεις. «Αν είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, ίσως προτιμήσω να το αποκρύψω. Όχι γιατί δε μου αρέσει, αλλά γιατί θεωρώ ότι μετά θα γίνει ένας χαμός και θα δημιουργηθεί θέμα. Δε μου αρέσουν αυτές οι διαμάχες του internet, γιατί δεν είναι και σωστές».

Από το άγχος των πρώτων επαγγελματικών του βημάτων μέχρι την ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζει σήμερα τις απαιτήσεις της δουλειάς, ο ίδιος δείχνει να έχει βρει τον δικό του ρυθμό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δουλεύει αλλά και να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή.

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου