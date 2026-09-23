Στη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Πρωινό», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της σχέσης τους.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους είναι περίπου δύο χρόνια μαζί και αυτό που τον κέρδισε στη Ντορέττα Παπαδημητρίου δεν ήταν μόνο η εξωτερική της εμφάνιση, αλλά κυρίως η ηρεμία και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.

«Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Εκτός από το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, αυτό που μου ταίριαξε είναι το κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης του τι σημαίνει να περνάς όμορφα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Μάλιστα, ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχουν χτίσει μεταξύ τους, τονίζοντας πως η ηρεμία και η επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους.

«Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον, είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ… Οφείλω να σκεφτώ ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου, μπορεί να έχει δίκιο. Ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μία διαδικασία συζήτησης, όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε ακόμη πως ένα από τα στοιχεία που απολαμβάνουν περισσότερο στη σχέση τους είναι το χιούμορ και το γεγονός ότι περνούν πολύ όμορφα μαζί.

«Γελάμε πάρα πολύ. Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας του εαυτού της, και εγώ το θαυμάζω αυτό», είπε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του.

Μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει μια ιδιαίτερα κολακευτική παραδοχή για εκείνη, λέγοντας: «Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα».

Ο ίδιος εξήγησε πως, παρά το γεγονός ότι και οι δύο δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, επιλέγουν να μην μεταφέρουν τη δουλειά στην προσωπική τους ζωή.

«Δε συζητάμε τα επαγγελματικά μας. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Το μεγαλύτερο λάθος, το οποίο έμαθα με τα χρόνια, είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι», σημείωσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

