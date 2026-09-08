Στη δεκαετία του ’80 φαίνεται πως... ταξίδεψαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ακολουθώντας ένα από τα viral trends των τελευταίων ημερών στα social media.

Το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει εικόνες με τους ίδιους πρωταγωνιστές, αλλά με την αισθητική μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Μέσα από το ChatGPT, τα χαρακτηριστικά τους, το styling και το συνολικό σκηνικό μεταφέρθηκαν στα πολύχρωμα και χαρακτηριστικά ’80s.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζεται στην AI φωτογραφία με ένα πολύχρωμο αντιανεμικό μπουφάν, T-shirt με έντονο print και γυαλιά ηλίου, ενώ κρατά στα χέρια του και μια φωτογραφική μηχανή που παραπέμπει στην εποχή.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, από την άλλη, ακολούθησε πιστά την αισθητική της δεκαετίας, με ένα εντυπωσιακό χτένισμα, γυαλιά ηλίου και ένα outfit που θα μπορούσε να έχει βγει κατευθείαν από τα ’80s.

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό, με τους δύο ηθοποιούς να μπαίνουν στο κλίμα του viral trend και να μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους μια διαφορετική εικόνα του εαυτού τους.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση»

Η Ντορέττα Παπαδητρίου, σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί και στην προσωπική της ζωή, αλλά και στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο νιώθει καλά και δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναλύει δημόσια όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη… περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα το Θεό είναι όλα καλά. Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου – και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με τη ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα».