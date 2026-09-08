Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία

Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος - Η πρόγνωση του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 10:21 Πτώση 13χρονης Θεσσαλονίκη: «Πήγε να κατέβει από σωλήνα και έπεσε»
08.09.26 , 10:00 Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο, με μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα
08.09.26 , 09:52 Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
08.09.26 , 09:42 Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
08.09.26 , 09:29 Η Yokohama γίνεται επίσημος συνεργάτης της Juventus FC
08.09.26 , 09:19 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
08.09.26 , 09:03 Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του
08.09.26 , 08:54 Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα
08.09.26 , 08:52 Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις
08.09.26 , 08:28 Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!
08.09.26 , 08:26 Πατίνια: Χαροπαλεύουν δύο παιδιά στη ΜΕΘ - Νέο «σαφάρι» ελέγχων
08.09.26 , 07:41 Φωτιά τώρα στο Πλατή Μεσσηνίας
08.09.26 , 07:05 Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής κατηγορείται ότι έκλεψε γυαλιά ηλίου
08.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 08/09 - Σήμερα τιμάται η γέννηση της Θεοτόκου
07.09.26 , 23:57 Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!
Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του
Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές
Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Μητρούσιας)
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αλλαγή καιρού με πτώση θερμοκρασίας έως Πέμπτη και άνοδο από Παρασκευή.
  • Μικρή φθινοπωρινή διαταραχή αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, κυρίως στο Ιόνιο και βόρεια Ελλάδα.
  • Πιο ουσιαστική αλλαγή και βροχές αναμένονται την επόμενη εβδομάδα με ένταση τοπικά.
  • Σήμερα, Τρίτη, η θερμοκρασία πέφτει, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες.
  • Στην Αττική, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 23-24 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα φτάνουν τους 36-37 βαθμούς.

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση μέχρι και την Πέμπτη, όπου και θα αρχίζει ξανά να παίρνει την ανιούσα.  

Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία

Η εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις: υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, ενώ από το δεύτερο μισό της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος του υδραργύρου. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται μικρή φθινοπωρινή διαταραχή, η οποία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα αρχικά από το Ιόνιο και τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται από το Σαββατοκύριακο, χωρίς προς το παρόν να δημιουργούν ανησυχία. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, πιο ουσιαστική αλλαγή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί πάνω από τη χώρα και θα αλληλεπιδράσει με θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές. 

Τότε το σκηνικό αναμένεται να γίνει πλέον κανονικά φθινοπωρινό, με πιο συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες και βροχές, οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν και ένταση. 

Καιρός: Από Πέμπτη ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος 

Η αλλαγή του σκηνικού ξεκινά από την Πέμπτη, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας, της κεντρικής Μεσογείου και της Αδριατικής και σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα. 

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε εξασθένηση των μελτεμιών και σε στροφή των ανέμων σε νοτιάδες κυρίως στα δυτικά. Έτσι, θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν ξανά προς τη χώρα μας και ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Παρασκευή. 

Η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί και πάλι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να προβλέπονται ακραίες τιμές. 

Καιρός: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα κεντρικά, βόρεια και κυρίως βορειοδυτικά ηπειρωτικά. 

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια στα βορειοδυτικά. 

Η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα θα είναι περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, όπου νωρίς το πρωί ο υδράργυρος σε περιοχές όπως το Κάτω Νευροκόπι και η Φλώρινα υποχωρεί στους 10-12 βαθμούς Κελσίου. 

Παρόμοιες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Τρίπολη, όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους ο ψυχρός αέρας εγκλωβίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Στην Αττική, οι πρωινές θερμοκρασίες κινούνται γύρω στους 23-24 βαθμούς, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. 

Στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πύργο, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς κατά τόπους. 

Έντονη θα είναι η θερμοκρασιακή διαφορά στην Κρήτη. Στα βόρεια τμήματα, όπου επιδρά ο βοριάς, οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 28-30 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσουν τους 35-36 βαθμούς. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΖΕΣΤΗ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
 |
ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ασθενοφόρο
Ελλαδα
Πτώση 13χρονης Θεσσαλονίκη: «Πήγε να κατέβει από σωλήνα και έπεσε»
Δύο Εκρήξεις Σε Ομόνοια Και Άγιο Παντελεήμονα
Ελλαδα
Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα
Ηλεκτρικά πατίνια: Νέο Σαφάρι Τροχαίας Για Τους Ανήλικους
Ελλαδα
Πατίνια: Χαροπαλεύουν δύο παιδιά στη ΜΕΘ - Νέο «σαφάρι» ελέγχων
Φωτιά Τώρα Στο Πλατή Μεσσηνίας
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στο Πλατή Μεσσηνίας
Μύκονος: Γνωστός Κομμωτής Κατηγορείται Ότι Άρπαξε Αξεσουάρ
Ελλαδα
Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής κατηγορείται ότι έκλεψε γυαλιά ηλίου
Λαμία: 67χρονος «Παγίδευσε» Απατεώνες
Ελλαδα
Λαμία: 67χρονος «παγίδευσε» απατεώνες - Αντί για λίρες, τους έδωσε πέτρες
Μάνη: Έστειλαν Ασθενοφόρο 30 Ετών Με Ένα Εκατομμύριο Χλμ
Ελλαδα
Μάνη: Τους έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα
Πατήσια: Bίντεο-Ντοκουμέντο Λίγο Μετά Τους Πυροβολισμούς
Ελλαδα
Πατήσια: Bίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ήχησε το 112 - Σηκώθηκαν Εναέρια
Ελλαδα
Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακρυκάπα Εύβοιας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top