Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση μέχρι και την Πέμπτη, όπου και θα αρχίζει ξανά να παίρνει την ανιούσα.

Η εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις: υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, ενώ από το δεύτερο μισό της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος του υδραργύρου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται μικρή φθινοπωρινή διαταραχή, η οποία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα αρχικά από το Ιόνιο και τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται από το Σαββατοκύριακο, χωρίς προς το παρόν να δημιουργούν ανησυχία. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, πιο ουσιαστική αλλαγή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί πάνω από τη χώρα και θα αλληλεπιδράσει με θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές.

Τότε το σκηνικό αναμένεται να γίνει πλέον κανονικά φθινοπωρινό, με πιο συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες και βροχές, οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν και ένταση.

Καιρός: Από Πέμπτη ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Η αλλαγή του σκηνικού ξεκινά από την Πέμπτη, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας, της κεντρικής Μεσογείου και της Αδριατικής και σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε εξασθένηση των μελτεμιών και σε στροφή των ανέμων σε νοτιάδες κυρίως στα δυτικά. Έτσι, θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν ξανά προς τη χώρα μας και ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Παρασκευή.

Η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί και πάλι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να προβλέπονται ακραίες τιμές.

Καιρός: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα κεντρικά, βόρεια και κυρίως βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια στα βορειοδυτικά.

Η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα θα είναι περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, όπου νωρίς το πρωί ο υδράργυρος σε περιοχές όπως το Κάτω Νευροκόπι και η Φλώρινα υποχωρεί στους 10-12 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Τρίπολη, όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους ο ψυχρός αέρας εγκλωβίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην Αττική, οι πρωινές θερμοκρασίες κινούνται γύρω στους 23-24 βαθμούς, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πύργο, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς κατά τόπους.

Έντονη θα είναι η θερμοκρασιακή διαφορά στην Κρήτη. Στα βόρεια τμήματα, όπου επιδρά ο βοριάς, οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 28-30 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσουν τους 35-36 βαθμούς.