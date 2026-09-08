Νέο κύκλο εντατικών ελέγχων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ξεκινά η Τροχαία, μετά τα δύο σοβαρά τροχαία στην Τήνο και τα Γλυκά Νερά, στα οποία τραυματίστηκαν βαριά μία 14χρονη και ένας 16χρονος.

Τα δύο περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παράνομης χρήσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) από παιδιά, την ώρα που ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει την οδήγησή τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 14χρονη που ήταν συνεπιβάτης σε πατίνι

Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Τήνο, με μία 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία 15χρονη.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, τα κορίτσια έπεσαν στο οδόστρωμα. Η 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δε φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά.

Μέσα σε δύο μέρες δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικά πατίνια σε Γλυκά Νερά και Τήνο

Η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Λόγω, όμως, της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η ανήλικη έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο.

Μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της.

Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε ότι δε γνωρίζει πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ή να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα.

Ο ίδιος πληροφορήθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη μεταφερθεί εκεί μετά τον τραυματισμό της.

Στα Γλυκά Νερά μάχη για τη ζωή δίνει 16χρονος

Σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Γλυκά Νερά, όπου 16χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Βυτίνης και Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο 16χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία ξεκινά νέο σαφάρι ελέγχων για τη χρήση πατινιών μετά τα ατυχήματα με ανήλικους σε Γλυκά Νερά και Τήνο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το τροχαίο, το αγόρι εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο, ενώ το αυτοκίνητο συνέχισε για λίγα μέτρα την πορεία του, παρασύροντας μαζί και το ηλεκτρικό πατίνι. Ο 16χρονος δε φορούσε κράνος.

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του 16χρονου περιέγραψε με δραματικό τρόπο όσα συνέβησαν.

«Στα τρία στενά πιο πίσω μου το σκότωσαν το παιδί μέσα στο σπίτι μου. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε κώμα. Έτρεχε πάρα πολύ και δε σταμάτησε μου το πήρε πενήντα μέτρα "σβάρνα"», είπε.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος οδηγός ανέφερε για τις συνθήκες του τροχαίου:

«Δεν κατάλαβα καν πώς έγινε, πετάχτηκε μπροστά μου το πατίνι με ταχύτητα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα δεν κατάλαβα ούτε καν τι χτύπησα, δεν πρόλαβα ούτε να φρενάρω», είπε.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Την ίδια ώρα, από το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου υποστηρίζεται ότι ο ανήλικος παραβίασε STOP και κινούνταν με ταχύτητα.

«Το παιδί με το πατίνι ερχόταν με ταχύτητα, παραβίασε στοπ και δε φορούσε κράνος. Είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και το παιδί μας είναι χάλια. Βγήκε για μια βόλτα, πήγαινε στη μητέρα του και πετάχτηκε το πατίνι σε έναν δρόμο που τον γνωρίζει καλά, δεν πρόλαβε να αντιδράσει», αναφέρουν από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Εγώ το είχα δεμένο το πατίνι. Με το που βγήκε ο καινούργιος νόμος το είχα δεμένο. Μου το πήρε έτσι, δεν ήξερα ότι μου το πήρε αλλά ήτανε πολύ καλό παιδί ευγενικός ήταν, το καλύτερο παιδί της γειτονιάς», δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας του 16χρονου.

Ηλεκτρικά πατίνια: 714 έλεγχοι και 43 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι της Τροχαίας εντείνονται. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 714 έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις.

Ανάλογοι στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας, με στόχο την τήρηση του ΚΟΚ και ιδιαίτερα των κανόνων για τα ΕΠΗΟ.

Ο νέος ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5322/2026, προβλέπει ότι οι οδηγοί των συγκεκριμένων ΕΠΗΟ πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη. Η παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, για την οποία προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένου κράνους για τους οδηγούς των ΕΠΗΟ που εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες. Για τη μη χρήση κράνους από οδηγό ΕΠΗΟ προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Ηλεκτρικά Πατίνια: Πάνω από 150 ανήλικοι στα νοσοκομεία μέσα σε τρεις μήνες

Η εικόνα που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περισσότεροι από 150 ανήλικοι τραυματίστηκαν σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Για το 2025 είχαν καταγραφεί 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα. Την ίδια χρονιά, περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά από ατυχήματα με πατίνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δημόσια.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ηλικία των χρηστών. Παραβιάσεις σηματοδοτών και STOP, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, χρήση χωρίς φώτα και κυκλοφορία σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται είναι μεταξύ των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.