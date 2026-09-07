Μια νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον της σε ένα ολοκαίνουργιο επιχειρηματικό project.

Η γνωστή influencer αποκάλυψε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου πως δημιούργησε τη δική της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία φέρει το ιδιαίτερο όνομα «Fat Rat». Πρόκειται για ένα εγχείρημα διαφορετικό από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή τη φορά η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά στον χώρο της εστίασης.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των followers της, με τον λογαριασμό του νέου καταστήματος στα social media να συγκεντρώνει μέσα σε λίγες ώρες περισσότερους από 50.000 ακολούθους.

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη είναι ενθουσιασμένη με το νέο της κατάστημα και έγραψε στο Instagram: «Tσιρίζωωω!».

Η συγκινητική της εξομολόγηση και το όνειρό που έγινε πραγματικότητα

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα, έγραψε στους followers της τα εξής: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. 🥐🐭🇫🇷 Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω😅❤️

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το «δεν γίνεται» και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…».

Από το… glamorous Παρίσι στη σφουγγαρίστρα και τις δουλειές!

Και μπορεί μέσα από τα social media να βλέπουμε την πιο λαμπερή πλευρά της παραμονής της στο Παρίσι, όμως η πραγματικότητα πίσω από το νέο εγχείρημα είναι αρκετά διαφορετική.

Η ίδια θέλησε μάλιστα να το δείξει με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να κρατά κουβά και σφουγγαρίστρα, αποκαλύπτοντας πως οι ημέρες της είναι γεμάτες δουλειά και υποχρεώσεις Με αυτοσαρκαστική διάθεση, εξήγησε πως η εικόνα που ενδεχομένως έχει ο κόσμος για τη ζωή της στο Παρίσι απέχει αρκετά από την καθημερινότητά της, καθώς ο ελεύθερος χρόνος της είναι ελάχιστος.

Στη συνέχεια, μάλιστα, συνέχισε το αστείο με ακόμη ένα story, σχολιάζοντας την εμφάνισή της δίπλα στη σφουγγαρίστρα και κάνοντας αναφορά στη γνωστή ατάκα από το «My Style Rocks»: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια».

Η Ιωάννα Τούνη έχει ήδη αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με τη δική της εταιρεία ρούχων και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ενώ έχει επενδύσει και στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, κάνει το επόμενο βήμα εκτός Ελλάδας, επεκτείνοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο Παρίσι. Το νέο κατάστημα «Fat Rat» δεν συνδέεται με το fashion brand της, καθώς αποτελεί ένα ξεχωριστό project στον χώρο της εστίασης. Όπως έχει γίνει γνωστό, το νέο της εγχείρημα αφορά έναν φούρνο/croissanterie, με το ακριβές concept να αναμένεται να αποκαλυφθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τις επόμενες αναρτήσεις της.