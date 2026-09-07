Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι

«Tσιρίζωωω!» γράφει συγκινημένη η influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 18:57 «Σπίτι μου III» για ηλικίες έως 55 ετών: Πώς χρηματοδοτούνται
07.09.26 , 18:41 Μαραθώνας: «Την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη» λέει η 68χρονη
07.09.26 , 18:10 Μεγάλη φωτια στην Εύβοια - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα
07.09.26 , 18:05 AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
07.09.26 , 18:01 Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο
07.09.26 , 18:01 Τα μέτρα της ΔΕΘ για δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους
07.09.26 , 17:47 Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι
07.09.26 , 17:41 Συνελήφθη πρωταγωνιστής ροζ ταινιών για μαστροπεία – Εξέδιδε δύο 16χρονες
07.09.26 , 17:09 Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της
07.09.26 , 17:00 Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!
07.09.26 , 16:47 Κακοκαιρία Daniel: 18 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους
07.09.26 , 16:36 Τροχαίο Πύργος: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες- ΙΧ διέσχισε κάθετα την Εθνική
07.09.26 , 16:02 «Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο
07.09.26 , 16:00 Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος
07.09.26 , 15:43 Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Μεγάλη φωτια στην Εύβοια - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε croissanterie με το όνομα «Fat Rat» στο Παρίσι, επεκτείνοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης.
  • Το κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κρουασάν με διάφορες γεύσεις και γαρνιτούρες, όλα χειροποίητα και φρεσκοψημένα.
  • Η ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα social media, συγκεντρώνοντας πάνω από 50.000 ακολούθους σε λίγες ώρες.
  • Η Ιωάννα μοιράστηκε τη συγκίνηση της για το νέο της project, τονίζοντας τη σημασία του να κυνηγάς τα όνειρά σου.
  • Η καθημερινότητά της στο Παρίσι περιλαμβάνει σκληρή δουλειά, όπως φαίνεται από χιουμοριστικά βίντεο που δημοσιεύει.

Μια νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον της σε ένα ολοκαίνουργιο επιχειρηματικό project.

Η γνωστή influencer αποκάλυψε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου πως δημιούργησε τη δική της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία φέρει το ιδιαίτερο όνομα «Fat Rat». Πρόκειται για ένα εγχείρημα διαφορετικό από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή τη φορά η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά στον χώρο της εστίασης.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των followers της, με τον λογαριασμό του νέου καταστήματος στα social media να συγκεντρώνει μέσα σε λίγες ώρες περισσότερους από 50.000 ακολούθους.

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη είναι ενθουσιασμένη με το νέο της κατάστημα και έγραψε στο Instagram: «Tσιρίζωωω!».

Η συγκινητική της εξομολόγηση και το όνειρό που έγινε πραγματικότητα

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα, έγραψε στους followers της τα εξής: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. 🥐🐭🇫🇷 Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω😅❤️

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το «δεν γίνεται» και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…».

Από το… glamorous Παρίσι στη σφουγγαρίστρα και τις δουλειές!

Και μπορεί μέσα από τα social media να βλέπουμε την πιο λαμπερή πλευρά της παραμονής της στο Παρίσι, όμως η πραγματικότητα πίσω από το νέο εγχείρημα είναι αρκετά διαφορετική.

Η ίδια θέλησε μάλιστα να το δείξει με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να κρατά κουβά και σφουγγαρίστρα, αποκαλύπτοντας πως οι ημέρες της είναι γεμάτες δουλειά και υποχρεώσεις Με αυτοσαρκαστική διάθεση, εξήγησε πως η εικόνα που ενδεχομένως έχει ο κόσμος για τη ζωή της στο Παρίσι απέχει αρκετά από την καθημερινότητά της, καθώς ο ελεύθερος χρόνος της είναι ελάχιστος.

Στη συνέχεια, μάλιστα, συνέχισε το αστείο με ακόμη ένα story, σχολιάζοντας την εμφάνισή της δίπλα στη σφουγγαρίστρα και κάνοντας αναφορά στη γνωστή ατάκα από το «My Style Rocks»: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια».

Η Ιωάννα Τούνη έχει ήδη αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με τη δική της εταιρεία ρούχων και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ενώ έχει επενδύσει και στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, κάνει το επόμενο βήμα εκτός Ελλάδας, επεκτείνοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο Παρίσι. Το νέο κατάστημα «Fat Rat» δεν συνδέεται με το fashion brand της, καθώς αποτελεί ένα ξεχωριστό project στον χώρο της εστίασης. Όπως έχει γίνει γνωστό, το νέο της εγχείρημα αφορά έναν φούρνο/croissanterie, με το ακριβές concept να αναμένεται να αποκαλυφθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τις επόμενες αναρτήσεις της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο
Δανάη Μπάρκα: Η Φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Στο Νοσοκομείο Η Γιούλικα Σκαφιδά
Celebrities & Gossip Νεα
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στα Κουφονήσια
Στάνκογλου: « Με την πρώην σύζυγο έχουμε συνεπιμέλεια»
Celebrities & Gossip Νεα
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζαρί: Οι χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της & το φιλί στον σύζυγό της
Κατερίνα Γερονικολού
Celebrities & Gossip Νεα
Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της
Κέιτι Χολμς: Tα Ακροβατικά Μέσα Στο Σκάφος
Celebrities & Gossip Νεα
Τα «ακροβατικά» της Κέιτι Χολμς μπροστά στα μάτια του συντρόφου της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top