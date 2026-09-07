Τι είχε πει η Γιούλικα Σκαφιδά σε συνέντευξή της για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού/ βίντεο από Happy Day

Άσχημα ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Γιούλικα Σκαφιδά καθώς, όπως η ίδια αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους, είναι στο νοσοκομείο. «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», έγραψε η ηθοποιός στα social media.

Η ίδια δημοσίευσε και μία φωτογραφία που την έδειχνε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με ορό στα χέρια.

Μπορεί να πονούσε και να ήταν ταλαιπωρημένη, ωστόσο δεν έχασε το χιούμορ της, αλλά το είδε σαν μία ευκαιρία για... ενυδάτωση, τονίζοντας πως «ό, τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός υποφέρει από κολικό νεφρού. Το 2021 είχε μεταφερθεί και πάλι στο νοσοκομείο με έντονους πόνους.

Γιούλικα Σκαφιδά/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ο κολικός νεφρού είναι από τους χειρότερους πόνους που έχω βιώσει. Με τη βοήθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, είμαι καλύτερα και τώρα επιστρέφω στην “Έξαψη”. Ευχαριστώ για την αγάπη» είχε γράψει σε ένα από τα Instastories της.

Παράγοντες κινδύνου για τον κολικό νεφρού

Ο πόνος που νιώθεις στον κολικό του νεφρού, δεν προέρχεται από το ίδιο το νεφρό, αλλά από τον σπασμό του ουρητήρα (του σωλήνα που ενώνει το νεφρό με την κύστη) στην προσπάθειά του να αποβάλει μια πέτρα.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι μεταξύ άλλων η αφυδάτωση, η οποία ευθύνεται για τη δημιουργία κρυστάλλων, η διατροφή και κυρίως οι τροφές με πολύ αλάτι αλλά και οι τροφές πλούσιες σε οξαλικά, όπως είναι το σπανάκι,, η σοκολάτα και οι ξηροί καρποί, η κληρονομικότητα και η αυξημένη εφίδρωση.

Για την πρόληψη του κολικοί, οι ειδικοί συστήνουν 2,5 λίτρα υγρών ημερησίως, μείωση του αλατιού και των τροφών που είναι πλούσιες σε οξαλικά και την προσθήκη λεμονιού.