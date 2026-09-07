Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

«Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια», έγραψε με χιούμορ.

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη για επαγγελματικούς λόγους.
  • Δημοσίευσε βίντεο στα social media, κρατώντας σφουγγαρίστρα, αναδεικνύοντας τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και προσδοκιών των followers της.
  • Σχολίασε με χιούμορ την καθημερινότητά της, κάνοντας αναφορά σε παλιές ατάκες από το My Style Rocks.
  • Η σχέση της με τον Δημήτρη φαίνεται να είναι σε καλή φάση, μοιράζονται στιγμές από το ταξίδι τους.
  • Η Ιωάννα συνεχίζει να κρατά επαφή με τους followers της, δείχνοντας μια άλλη πλευρά του ταξιδιού της.

Ένα διαφορετικό βίντεο μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη από το Παρίσι, όπου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα με το σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

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Η γνωστή influencer έχει ταξιδέψει στην Πόλη του Φωτός για επαγγελματικούς λόγους και ενδιάμεσα στη μέρα της, βρίσκει λίγο χρόνο να μοιραστεί με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητάς της από την επίσκεψή της γαλλική πρωτεύουσα. 

H Iωάννα Τούνη σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, αποκάλυψε με χιούμορ τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ενδεχομένως φαντάζονται οι ακόλουθοί της ότι κάνει στο Παρίσι και σε όσα πραγματικά περιλαμβάνει η ημέρα της.

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Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Με αθλητικό look, περπατά στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα, με την ίδια να σχολιάζει: «Instagram VS reality. Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω, όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό».

Η συγκεκριμένη εικόνα, θύμισε στη γνωστή influencer, μία από τις ατάκες που είχε πει την εποχή που συμμετείχε στο My Style Rocks, η οποία είχε γίνει viral εκείνη την περίοδο, κάτι που δε δίστασε να σχολιάσει: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα», έγραψε στο επόμενο story της στο Instagram, κάνοντας ένα μικρό throwback στην τηλεοπτική περίοδο που την έκανε ευρύτερα γνωστή στο κοινό.

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Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Η Ιωάννα Τούνη παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της, καταφέρνει και συνδυάζει τη δουλειά με όμορφες στιγμές, μαζί με τον αγαπηνένο της. Το ζευγάρι έχει ήδη μοιραστεί κοινά στιγμιότυπα από την Πόλη του Φωτός, με την Ιωάννα Τούνη να κρατά, όπως πάντα, επαφή με τους followers της όπου και εάν βρίσκεται. Αυτή τη φορά, μάλιστα, θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους μια άλλη πλευρά του ταξιδιού της στο Παρίσι.

Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι / Instagram.com

Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι / Instagram.com

Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι / Instagram.com

Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι / Instagram.com

Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι / Instagram.com

Η σχέση της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να έχει περάσει σε μια ιδιαίτερα όμορφη φάση, με τη γνωστή influencer να μοιράζεται το τελευταίο διάστημα πιο συχνά κοινές τους στιγμές, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η φροντίδα που εισπράττει μέσα στη σχέση τους.

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