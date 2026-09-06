Δύο ικανότατους και πολύ έμπειρους πιλότους της έχασε η Πολεμική Αεροπορία. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου είχαν αφιερωθεί στην πατρίδα και το καθήκον. Η αυτοθυσία τους συγκλονίζει όλους και μας προκαλεί βαθιά θλίψη και συγκίνηση.

Οι δύο χειριστές του Phantom έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατέψουν το πλήθος και τους κατοίκους στην περιοχή της Τανάγρας. Και οι δυο αφήνουν πίσω τους ανήλικα παιδιά, ένα 5 ετών κι ένα 5 μηνών.

Η οικογένεια και οι φίλοι μίλησαν στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ηρώων μιλούν απόψε στο Star.

Ιωάννης Μπλέσιας: Πετούσε με χαμόγελο – Μεγάλωσε μέσα στα Phantom

«Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Χρήστος Κούλης, φίλος του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η σχέση του με την Πολεμική Αεροπορία είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν φορέσει ο ίδιος τη στολή, καθώς ο πατέρας του ήταν επίσης στρατιωτικός, τεχνικός αεροσκαφών στην 117 Πτέρυγα Μάχης.

«Ο Γιάννης ζούσε για τα Phantom. Ήταν ένας πιλότος που ήταν εξαιρετικά ικανός , υπηρετούσε με πειθαρχία, πάντα έτοιμος», είπε ο Χαράλαμπος Λαμπρόπουλος, φίλος του επισμηναγού.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν μοναχοπαίδι και το καμάρι της οικογένειάς του. Η ορκωμοσία του στη Σχολή Ικάρων έγινε το 2009. Λάτρευε τις μηχανές και το ποδόσφαιρο κι έπαιζε μπάλα στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Ηλείας.

Γεννήθηκε στον Πύργο και ζούσε εκεί μαζί με την γυναίκα του και το μόλις 5 ετών παιδί τους. «Μόνο με Phantom πέταγε όλη του τη ζωή. Ήξερε πολύ καλά το αεροσκάφος», είπε γείτονας του επισμηναγού.

Είχε ζήσει την τραγωδία της Ανδραβίδας από τον πύργο ελέγχου

Ο άτυχος 40χρονος Επισμηναγός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τον αδικοχαμένο Τουρούτσικα, λίγο πριν την πτώση του Phantom στην Ανδραβίδα, τον Ιανουάριο του 2023.

«Ο Τουρούτσικας ήταν κολλητός του Γιάννη και έτυχε ο Γιάννης να είναι στον Πύργο ελέγχου», αποκάλυψε ο φίλος του, Χρήστος Κούλης.

Δημήτρης Πέτρου: «“Θέλω να προστατεύσω την πατρίδα”, έλεγε», αποκαλύπτει ο θείος του

Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν Ηπειρώτης. Όνειρό του να υπηρετήσει την Ελλάδα. Δεν του αρκούσε να βρίσκεται κοντά στα αεροσκάφη. Ήθελε να πετάξει.

«Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος , δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Θεωρούσε πιο ουσιαστικό τη δύναμη να προστατεύσει τη χώρα», είπε στο Star o θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

«Όταν ήταν για να έρθει στα Γιάννενα για πτήση με το αεροπλάνο μας έστελνε μήνυμα και μας έλεγε ότι 5 η ώρα θα περάσω από πάνω. Πέταγε πάνω από το συνεργείο ή από το σπίτι. Ήταν λες και ο άνθρωπος πετούσε στ' αληθινά», αποκάλυψε ο φίλος του σμηναγού, Ανέστης Τζοβάρας.

Στο χωριό του στην Πρέβεζα θέλουν να φτιάξουν προτομή του

Στο χωριό του πατέρα του θέλουν να τον τιμήσουν με μια προτομή. «Να φτιάξουμε μια προτομή στην πλατεία του χωριού. Ερχόταν πάντα στον Πολυστάφυλο , πετούσε και πολύ χαμηλά κι εμείς ξέραμε όταν έπεφτε πολύ χαμηλά, ξέραμε ότι ήταν ο Δημήτρης», είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Καραβίδας.

