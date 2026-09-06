Volvo EX30: Το κινητό power bank

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 12:59
Volvo EX30: Το κινητό power bank
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Χάρη σε μία νέα ενημέρωση λογισμικού, το Volvo EX30 μπορεί τώρα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του, λειτουργώντας ως κινητή πηγή ενέργειας οπουδήποτε είναι σταθμευμένο. Το EX30 αποκτά επίσης λειτουργικότητα Plug & Charge που κάνει τη δημόσια φόρτιση πιο απλή και εύκολη.Φανταστείτε ένα κρύο πρωινό σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχετε μόλις αποβιβάσει μια παρέα από φιλόδοξους νεαρούς παίχτες και υπάρχει χρόνος μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Ανοίγετε τον χώρο αποσκευών, συνδέετε το φις της μηχανής του καφέ στο αυτοκίνητο και ετοιμάζετε μερικές κούπες για εσάς και την παρέα σας. Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτεί εργαλεία για μαστορέματα, να διατηρεί το ψυγείο σε λειτουργία εάν κοπεί το ρεύμα ή να παρέχει ενέργεια στο κουζινάκι που χρησιμοποιείτε στο κάμπινγκ.  

Volvo EX30: Το κινητό power bank

Από αυτή την εβδομάδα, η Volvo Cars ξεκινά την παράδοση της τελευταίας ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης λογισμικού σε νέους και υφιστάμενους πελάτες EX30, εισάγοντας έναν νέο τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα. Θα διατεθεί δωρεάν στους πελάτες σε όλο τον κόσμο στις επόμενες εβδομάδες.Η ενημέρωση φέρνει επίσης μία αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, με παραμετροποιήσιμη γραμμή μενού και ανασχεδιασμένα μενού ρυθμίσεων που κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση στα χειριστήρια τα οποία σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Με την προσθήκη της λειτουργικότητας Plug & Charge* σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές, η δημόσια φόρτιση γίνεται πιο απλή και εύκολη. Οι οδηγοί μπορούν απλώς να συνδέουν το αυτοκίνητό τους σε συμβατούς δημόσιους σταθμούς φόρτισης και η φόρτιση θα ξεκινά αυτόματα – χωρίς ανάγκη εφαρμογών, καρτών η έξτρα βημάτων.

Volvo EX30: Το κινητό power bank

Η χρήση του αυτοκινήτου ως κινητού power bank είναι απλή. Συνδέετε έναν προσαρμογέα στην εξωτερική θύρα σύνδεσης και στη συνέχεια συνδέετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και παίρνετε ρεύμα από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Όπως ακριβώς με μία επιτοίχια πρίζα.Το σύστημα μπορεί να δώσει ισχύ έως 3kW στα 16A, που επαρκεί για πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το αυτοκίνητο θα σταματήσει αυτόματα την παροχή της εάν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από 20%.

Αυτή η λειτουργικότητα είναι μέρος της αμφίδρομης φόρτισης, που δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα τόσο να δέχεται όσο και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε εξωτερικές συσκευές απευθείας από το αυτοκίνητο. Το Volvo EX30 γίνεται ένα από τα πρώτα μοντέλα που υιοθετούν αυτήν την τεχνολογία στην κατηγορία premium compact. Η ίδια δυνατότητα είναι επίσης διαθέσιμη στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60, και θα διατεθεί σε περισσότερα μοντέλα.

 

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