Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 19:55
Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
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Ποιες είναι οι δύο νέες εκδόσεις Puma. Η πρώτη από τις νέες εκδόσεις είναι η Gen-E Black Edition. Βασισμένη στο Puma Gen-E, προσφέρει την επιλογή ενός νέου, αποκλειστικού χρώματος αμαξώματος με λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση, αντίστοιχες πινελιές στο εσωτερικό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.Η δεύτερη έκδοση είναι η ST Black Edition, η οποία βασίζεται στο σπορ Puma ST με κιβώτιο Powershift¹ και διαθέτει αναβαθμισμένη ανάρτηση για μια ακόμη πιο δυναμική εμπειρία στον δρόμο, σε συνδυασμό με ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά.

Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition

Puma Gen-E Black Edition

Το Puma Gen-E Black Edition διατίθεται αποκλειστικά στο εντυπωσιακό χρώμα αμαξώματος Azura Blue, το οποίο συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα για τους εξωτερικούς καθρέπτες, δημιουργώντας έντονη αντίθεση. Επιπλέον, εξοπλίζεται με εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών βαμμένες στο ματ χρώμα Asphalt Black.Οι μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές συνεχίζονται και στο εσωτερικό, με ραφές σε χρώμα Candy Blue στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό, σε συνδυασμό με σκούρο διάκοσμο καμπίνας, που περιλαμβάνει επένδυση οροφής και μοναδικά μαρσπιέ.

Το Puma Gen-E Black Edition διαθέτει επίσης στάνταρ προβολείς Dynamic Matrix LED για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Με τεχνολογίες όπως οι Glare Free High Beam⁵ και Predictive Dynamic Bending Light, μπορούν να προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Η νέα έκδοση Gen-E Black Edition επωφελείται από τη βελτιστοποιημένη σχεδίαση της μπαταρίας των πιο πρόσφατων εκδόσεων του Puma Gen-E, που παρουσιάστηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Χάρη σε αυτή, η αυτονομία του Puma αυξήθηκε έως και τα 419 km (405km για την έκδοση Black Edition)⁴, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερα ταξίδια και περισσότερες ημέρες οδήγησης μέσα στην πόλη χωρίς φόρτιση.

Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
Puma ST Black Edition

Βασισμένο στο σπορ Puma ST με κιβώτιο Powershift, το Puma ST Black Edition προσθέτει στον εξοπλισμό του το πακέτο Handling Pack που περιλαμβάνει αναβαθμισμένη ανάρτηση, μαζί με σχεδιαστικές αλλαγές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική και συναρπαστική εμπειρία ST.

Πιο συγκεκριμένα, Το Puma ST Black Edition διαθέτει ανάρτηση τύπου coilover της KW Automotive, ειδικού στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πιο σκληρά ελατήρια που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά 10 mm και σπορ αμορτισέρ με προηγμένη τεχνολογία βαλβίδων, προσφέροντας βελτιωμένη απόκριση και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την οδήγηση τόσο στον ανοιχτό δρόμο όσο και στην πίστα.

Η νέα αυτή ειδική έκδοση ξεχωρίζει εξωτερικά χάρη στο εντυπωσιακό χρώμα αμαξώματος Azure Blue και τη μαύρη οροφή που δημιουργεί αντίθεση, ενώ στο εσωτερικό διαθέτει φωτιζόμενα μαρσπιέ και σπορ τιμόνι, για ακόμα πιο απολαυστική οδήγηση.

Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
Τεχνολογίες που ξεχωρίζουν στο Ford Puma

Το Puma, το μικρότερο όχημα της γκάμας Ford, προσφέρεται με το BlueCruise, την καινοτόμο τεχνολογία hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα BlueCruise δίνει την δυνατότητα στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, διατηρώντας το βλέμμα του στον δρόμο, σε περισσότερα από 139.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη που έχουν οριστεί ως Blue Zones (Μπλε Ζώνες), για ακόμα πιο εύκολα και απολαυστικά ταξίδια και μετακινήσεις σε συνθήκες κίνησης με συχνά σταμάτα/ξεκίνα.Οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν το BlueCruise ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε μέσω εφάπαξ αγοράς για όλους όσοι δεν θέλουν να ασχολούνται ξανά με την ενεργοποίηση του συστήματος στο όχημά τους, είτε μέσω ενός ευέλικτου μηνιαίου ή ετήσιου προγράμματος, για εκείνους που επιθυμούν να το χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, όπως για παράδειγμα σε μεγάλα ταξίδια ή κατά την διάρκεια των διακοπών. 

Η Ford προσφέρει επίσης την έκδοση BlueCruise Edition τόσο για το Puma όσο και για το Puma Gen-E, η οποία περιλαμβάνει την εφάπαξ αγορά του συστήματος hand-free οδήγησης σε αυτοκινητοδρόμους BlueCruise⁶, καθώς και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως το χρώμα αμαξώματος Vapor Blue και οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών που δημιουργούν αντίθεση.

Το Puma εξοπλίζεται με το ηχοσύστημα B&O Premium Audio, προσφέροντας στους επιβάτες μία εξαιρετική ηχητική εμπειρία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο στον βασικό εξοπλισμό των Puma ST Powershift, BlueCruise Edition και Puma Gen-E Premium, καθώς και προαιρετικά στο Puma ST-Line X, διαθέτει ισχύ 650 W και περιλαμβάνει ηχεία midwoofer υψηλών προδιαγραφών στις μπροστινές πόρτες, για εντυπωσιακή αναπαραγωγή ήχου.

Το Premium Connectivity διατίθεται επίσης σε όλα τα μοντέλα Puma, παρέχοντας πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες streaming μέσω του συστήματος SYNC 4⁷, καθώς και σε παιχνίδια και αγαπημένα τραγούδια καραόκε μέσω του Stingray Karaoke. Το Connected Navigation⁷,⁹ αποτελεί επίσης βασικό εξοπλισμό στις εκδόσεις BlueCruise και μπορεί να προστεθεί σε άλλες παραλλαγές του μοντέλου. Και οι δύο υπηρεσίες διατίθενται είτε μέσω εφάπαξ αγοράς είτε μέσω μηνιαίου προγράμματος.

Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
Τα μοναδικά και καινοτόμα MegaBox και GigaBox

Τα MegaBox και GigaBox είναι οι καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης της Ford στο πορτμπαγκάζ του δημοφιλούς Puma Gen-E που αξιοποιούν στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο, χωρίς να επηρεάζουν την άνεση των επιβατών.Το MegaBox, που έκανε το ντεμπούτο του στο Ford Puma, προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα¹⁰ αποθηκευτικού χώρου κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, τα οποία είναι αρκετά για την μεταφορά όλου του περιεχομένου ενός μικρού καροτσιού σούπερ μάρκετ. Χάρη στην ανθεκτική αδιάβροχη επένδυση και την τάπα αποστράγγισης, μπορούν να μεταφερθούν επίσης βρεγμένα ή λασπωμένα αντικείμενα.

Στο Puma Gen-E, χάρη στο συμπαγές ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και την απουσία ρεζερβουάρ καυσίμου, η Ford  μπόρεσε να εξελίξει ακόμα παραπέρα την ιδέα δημιουργώντας το GigaBox. Εκεί, ο αποθηκευτικός χώρος αυξήθηκε στα 145 λίτρα¹⁰, τα οποία είναι αρκετά για δύο μικρές βαλίτσες τύπου χειραποσκευής ή για ένα αναδιπλωμένο καροτσάκι. Η συνολική χωρητικότητα του χώρου αποσκευών του Puma Gen-E με το GigaBox φτάνει τα 574 λίτρα¹⁰.
 

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