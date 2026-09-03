Toyota Hellas: Τι θα παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ

Η Toyota Hellas συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, ως Χρυσός Χορηγός του Japan Pavilion, σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα.Η συμμετοχή της Toyota αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την πολυτεχνολογική στρατηγική multi-pathway για την πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα, το όραμα Mobility for All για μετακινήσεις χωρίς αποκλεισμούς και την επένδυση στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες που απαιτούν οι νέες τεχνολογίες.Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της Toyota στη ΔΕΘ συνδυάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο εκθεσιακό περιβάλλον, προηγμένες τεχνολογίες, δύο θεματικές συζητήσεις και σειρά θεσμικών επαφών, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Toyota Motor Europe.

Στο ειδικά σχεδιασμένο περίπτερο των 300 τ.μ. αναδεικνύονται και τέσσερις ιαπωνικές αξίες που συνεχίζουν να καθορίζουν τη φιλοσοφία της Toyota: Monozukuri, η δημιουργία με σκοπό και ποιότητα, Omotenashi, η φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, Kaizen, η συνεχής βελτίωση, και Takumi, η αριστεία της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας..



Η στρατηγική Multi-Pathway μέσα από διαφορετικές λύσεις κινητικότητας

Η στρατηγική Multi-Pathway της Toyota βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία μόνο τεχνολογία. Οι υποδομές, τα ενεργειακά συστήματα και οι ανάγκες μετακίνησης διαφέρουν μεταξύ χωρών, αγορών και πολιτών.Για τον λόγο αυτό, η Toyota επενδύει παράλληλα σε υβριδικές, plug-in υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και τεχνολογίες υδρογόνου, προσφέροντας διαφορετικές και συμπληρωματικές λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Toyota C-HR+, το Hilux Hydrogen Fuel Cell, καθώς και λύσεις προσωπικής μετακίνησης που εκφράζουν το όραμα Mobility for All. Η παρουσία συμπληρώνεται από το Lexus RZ, το οποίο αναδεικνύει τη φιλοσοφία Takumi μέσα από τη συνύπαρξη ανθρώπινης δεξιοτεχνίας και προηγμένης τεχνολογίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την παρουσία της Toyota στο Περίπτερο 13, θέση J16, καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.