Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ειδικότερα:
Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ.
Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ.
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