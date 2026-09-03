«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 απέκτησαν σπίτι

Δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Σπίτι μου ΙΙ: Πάνω από 14.000 πολίτες βρήκαν στέγη (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».
  • Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου.
  • Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ.
  • Το 94,5% του προϋπολογισμού του προγράμματος έχει αξιοποιηθεί.
  • Μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ, με 14.114 υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις ύψους 1,54 δισ. ευρώ.

Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ειδικότερα:

Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ.

Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ. 

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