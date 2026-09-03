Την ώρα που οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας έχουν οδηγηθεί στα άκρα, ο Bλαντίμιρ Πούτιν ανοίγει μέτωπα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κρατική τρομοκρατία, αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο.

Μετά τις ανακοινώσεις του Βερολίνου για άμεση εμπλοκή της Μόσχας στις υβριδικές επιθέσεις εναντίον της, η Ευρώπη κρατά την ανάσα της, αλλά παίρνει και τα μέτρα της.

Η Φινλανδία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απομακρύνοντας χιλιάδες πολίτες στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας βιολογικής ή πυρηνικής επίθεσης. Είναι η χώρα που νιώθει δίπλα της τον βρυχηθμό της ρωσικής αρκούδας.

«Έχουμε μια “ροζ” εικόνα ότι κανείς δε θα επιτεθεί σε άμαχο πληθυσμό ή στην πολιτική προστασία ή στην πολιτική άμυνα που προστατεύεται διεθνώς. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Η Ρωσία επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές, πολίτες, διασώστες», επεσήμανε ο Γενικός διευθυντής Υπηρεσιών Διάσωσης Φινλανδίας, Κίμο Κοχβάκα.

Ρωσικό πλοίο κατασχέθηκε στη Νορβηγία - Για πειρατεία μιλά ο Πούτιν

Στη Νορβηγία οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ρωσικού πλοίου, κάνοντας έξαλλο τον Πούτιν, που μιλά για πειρατεία.

Στη Δανία, η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας καταγγέλλει τη Ρωσία ότι στρατολογεί πολίτες της σκανδιναβικής χώρας για να κάνουν σαμποτάζ σε εταιρείες όπλων που συνεργάζονται με την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα σηκώνει το γάντι και απαντά στη Γερμανία, που έκλεισε, λόγω της επίθεσης με drone στη Λειψία, το Γενικό Προξενείο της στη Βόννη και το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο.

Ο Πούτιν σφυροκοπά την Ουκρανία και αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συμφωνία

Η Ρωσία συνεχίζει ανενόχλητη το σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Τεράστιες ζημιές σε κτίρια και 17 τραυματίες είναι το αποτέλεσμα νυχτερινής επίθεσης στην Οδησσό. Όμως ο Ρώσος Πρόεδρος μιλά για συμφωνία ειρήνης και ρίχνει την ευθύνη για την κλιμάκωση του πολέμου στη Δύση και το Κίεβο.

«Υπάρχουν πιθανότητες για επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης; Κατά την άποψή μου, υπάρχουν. Όσο για τα σημεία που θίξατε - την κατάσχεση πολιτικών πλοίων, τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών εμπορικών πλοίων και, ακόμη περισσότερο, τις πρόσφατες αναφορές για απειλές επίθεσης σε πολιτικά αεροσκάφη - αυτές είναι, φυσικά, πράξεις κρατικής τρομοκρατίας», σχολίασε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μόνο τον Αύγουστο τα drones του Κιέβου χτύπησαν 12 μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια.

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