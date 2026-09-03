Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας

Συμμετέχουν 2.000 πολίτες - Δείτε φωτογραφίες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Emma Burrows)

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Πάνω από 2.000 άνθρωποι συμμετέχουν στη Φινλανδία σε μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις πολιτικής άμυνας που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άσκηση πραγματοποιείται στην πόλη Κουόπιο και έχει ως βασικό στόχο να προετοιμάσει τόσο τις αρχές όσο και τους πολίτες για μια πιθανή μεγάλη κρίση ή επίθεση.

Στο σενάριο της άσκησης, οι βασικές υποδομές της πόλης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η παροχή νερού διαταράσσονται εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων, ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος πυραυλικών χτυπημάτων από τη γειτονική Ρωσία. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε μακρινό, όμως σήμερα αντιμετωπίζεται από τη Φινλανδία ως μια πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Στην άσκηση συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, στρατεύσιμοι και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που διακοπεί η ηλεκτροδότηση, υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση ή χρειαστεί να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους.

Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας

Πολεμική άσκηση στη Φινλανδία / AP (Emma Burrows)

Φινλανδία: Από τον φόβο της επίθεσης στην προετοιμασία των πολιτών

Η Φινλανδία έχει σύνορα μήκους περισσότερων από 1.330 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μαζί με τη Σουηδία, αλλά παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην ετοιμότητα του ίδιου του πληθυσμού.

Οι Φινλανδοί θεωρούν ότι η άμυνα μιας χώρας δεν αφορά μόνο τον στρατό. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον και στις λεγόμενες υβριδικές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές και η χρήση drones.

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Ένα βασικό μάθημα από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι οι πολίτες μπορεί να έχουν ελάχιστο χρόνο για να αναζητήσουν προστασία. Για τον λόγο αυτό, η Φινλανδία δίνει έμφαση στην ύπαρξη καταφυγίων που βρίσκονται κοντά στις κατοικημένες περιοχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα.

Χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στην άσκηση

Φινλανδοί που συμμετείχαν στην άσκηση / AP (Emma Burrows)

Οι υποδομές στο επίκεντρο και το μήνυμα της Φινλανδίας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προστασία των δικτύων ηλεκτρισμού και ύδρευσης. Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να προστατευτούν όλες οι υποδομές από κάθε πιθανή απειλή. Γι' αυτό ζητούν από τους πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους μια δύσκολη κατάσταση για τουλάχιστον 72 ώρες, εάν κοπεί το ρεύμα ή το νερό γίνει ακατάλληλο για κατανάλωση.

Παράλληλα, οι φινλανδικές υπηρεσίες ασφαλείας επισημαίνουν ότι πολλές αναφορές πολιτών για ύποπτες κινήσεις ή drones τελικά αποδεικνύονται περιστατικά χωρίς σχέση με εχθρική δραστηριότητα.

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Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας

Στο Κουόπιο της Φινλανδίας η άσκηση / AP (Emma Burrows)

Η σημερινή ετοιμότητα της Φινλανδίας έχει και ιστορικές ρίζες. Η χώρα έχει βιώσει πολέμους με τη Σοβιετική Ένωση και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες μιας σύγκρουσης. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία η προετοιμασία για δύσκολες καταστάσεις θεωρείται μέρος της συλλογικής ευθύνης.

 

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