Το βίντεο που ανέβασε η Ζήνα Κουτσελίνη για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»/Βίντεο Instagram

O «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» «ψήνεται». Η Ζήνα Κουτσελίνη και η ομάδα της προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας εκπομπής που θα προβάλλεται κάθε πρωί στο Star!

Η Ζήνα Κουτσελίνη στους Αγίους Θεοδώρους

H καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε στους Αγίους Θεοδώρους και ήπιε πρωϊνό καφεδάκι με τους κατοίκους. Μάλιστα. έμαθε και πώς λέγεται στα βραζιλιάνικα ο πρώτος καφές.

Η Ζήνα μπήκε και στα σπίτια των ανθρώπων και μοιράστηκε μαζί τους τις Αλήθειες της.

«Αγάπη μου γλυκιά. Ήρθα για να πιούμε μαζί τον πρώτο μας καφέ» ακούγεται να λέει σε μία κυρία. Η παρουσιάστρια μετακομίζει στην πρωινή ζώνη του σταθμού σε μία εκπομπή που θα έχει έρευνα, ψυχαγωγία, ειδήσεις, γέλιο, νοστιμιές, και αγκαλιές!

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, προσεγγίζει την επικαιρότητα με ευαισθησία, αμεσότητα και πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.