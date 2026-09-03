Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στα βόρεια, τους 35 βαθμούς στα δυτικά και τα κεντρικά, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα κινηθεί επίσης έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση βασίζεται στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο καιρός την Παρασκευή 4/9

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, το μελτέμι επιμένει στις ίδιες σχεδόν εντάσεις και η αστάθεια περιορίζεται, ενώ θα υπάρξει έντον ηλιοφάνεια. Στη συνέχεια, νέο κύμα ζέστης καταφθάνει από την Κυριακή για να παρατείνει περαιτέρω την καλοκαιρινή διάθεση.