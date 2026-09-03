Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της

«Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6. Μαγική στιγμή», έγραψε στο instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
03.09.26 , 14:24 Συμβουλές για την αποφυγή παιδικών ατυχημάτων τη νέα σχολική χρονιά
03.09.26 , 14:00 Ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις στο γυμναστήριο; Μην ξεχνάς ποτέ το stretching!
03.09.26 , 13:32 Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
03.09.26 , 13:30 Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!
03.09.26 , 13:09 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
03.09.26 , 13:05 Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;
03.09.26 , 12:50 ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
03.09.26 , 12:49 Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
03.09.26 , 12:32 CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
03.09.26 , 12:27 Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
03.09.26 , 12:22 Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
03.09.26 , 12:21 Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
03.09.26 , 12:13 Πάτρα: Της έκανε βιντεοκλήση ο... Ρονάλντο, ζήτησε λεφτά και του τα έδωσε
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Δημητροπούλου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, τον Δεκέμβριο του 2025 - Τι είχε πει για την υιοθεσία της κόρης της/

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου, Εύα, έγινε 6 ετών στις 15 Αυγούστου.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι με θέμα τη γοργόνα.
  • Εξομολογήθηκε πόσο γρήγορα μεγαλώνει η Εύα και πόσο απολαμβάνει αυτή τη φάση της ζωής της.
  • Η Ευγενία έχει μιλήσει ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της από τη Σιέρα Λεόνε.
  • Παντρεύτηκε τον Στέλιο Βλατάκη και βάπτισαν την Εύα στις 27 Αυγούστου 2023.

Η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου και του συζύγου της, Στέλιου Βλατάκη, έγινε 6 ετών. Η μικρή Εύα είχε τα γενέθλιά της στις 15 Αυγούστου και η μαμά της πριν από δύο μέρες, δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι που της έκαναν.

«Απο τον Αύγουστο που τα είχε όλα ξεχωρίζω σίγουρα τα γενεθλια της Εύας. Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6. Μαγική στιγμή. Χρόνια πολλά Ευάκι μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

To θέμα του φετινού πάρτι της Εύας ήταν η «γοργόνα».

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

«Στην αρχή άκουγα αυτό το "μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα" και "να ζήσεις κάθε φάση". Μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο γιατί έλεγα ναι, εντάξει, πόσο γρήγορα; Και τώρα συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα όντως μεγαλώνουν και λέω ναι,, καλά έκαναν και μου τα λέγανε. Το συνειδητοποιώ από τις φωτογραφίες και κυρίως από την αγκαλιά μου. Κάποτε, την έπαιρνα αγκαλιά και κουβαλούσα και δυο τσάντες.
Τώρα μου είναι πιο δύσκολο, αλλά ναι νομίζω ότι τώρα είναι μια πολύ ωραία φάση που απολαμβάνω πάρα πολλά πράγματα κι απολαμβάνω και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που σου λέει τις απορίες, το πώς τα τακτοποιούν μέσα στο μυαλουδάκι τους, τις κοινωνικές τους επαφές, τα πάρτι τους που αρχίζουν και λένε ναι, θα πάμε εκεί και θα κάνουμε αυτό και θα χορέψουμε εκείνο και μ΄αρέσει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Μαμά-δες, τον Μάιο του 2026.

Στέλιος Βλατάκης- Ευγενία Δημητροπούλου, σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στέλιος Βλατάκης- Ευγενία Δημητροπούλου, σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H Ευγενία Δημητροπούλου έχει μιλήσει ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της από τη Σιέρα Λεόνε. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον νευροχειρουργό σύζυγό της με θρησκευτικό γάμο, στις 27 Αυγούστου του 2023. Την ίδια μέρα, βάπτισαν και την Ευαγγελία.

Δημητροπούλου - Βλατάκης: Οι φωτογραφίες από το επίσημο άλμπουμ του γάμου 

Τον Δεκέμβριο του 2025, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει: «Την Εύα τη βρήκαμε 11 μηνών και την πήραμε στα χέρια μας όταν ήταν 15 μηνών. Από την πρώτη φωτογραφία κατάλαβα ότι θα είναι η κόρη μου. Όταν ήρθε η φωτογραφία ο Στέλιος μου είπε “αυτή είναι”. Τότε δεν ξέραμε τίποτα βέβαια, γιατί και το παιδάκι έπρεπε να περάσει μια διαδικασία με εξετάσεις, αλλά εγώ το ήξερα από την πρώτη στιγμή».

Σε άλλο σημείο, είχε εξομολογηθεί πως: «Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία, πάντα ανάλογα με τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχει. Η κόρη μου γνωρίζει την ιστορία της. Η καθημερινότητά μου με το παιδί έχει αλλάξει εντελώς, γίνεται προτεραιότητα και εγώ θέλω να είναι προτεραιότητα. Φτιάχνω το πρόγραμμά μου με βάση την Εύα, περνάμε πολύ χρόνο μαζί».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΛΑΤΑΚΗΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν
Celebrities & Gossip Νεα
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Ματσούκα - Κόκκαλης: Η Σπάνια Κοινή Εμφάνιση Του Ζευγαριού
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Χανταμπάκης: Η Κόρη Του Ανανέωσε Με Την Ατλέτικο Μαδρίτης
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της
Τριανταφυλλίδου: O γιος της, Ορφέας, έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: O γιος της έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top