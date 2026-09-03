Ευγενία Δημητροπούλου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, τον Δεκέμβριο του 2025 - Τι είχε πει για την υιοθεσία της κόρης της/

Η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου και του συζύγου της, Στέλιου Βλατάκη, έγινε 6 ετών. Η μικρή Εύα είχε τα γενέθλιά της στις 15 Αυγούστου και η μαμά της πριν από δύο μέρες, δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι που της έκαναν.

«Απο τον Αύγουστο που τα είχε όλα ξεχωρίζω σίγουρα τα γενεθλια της Εύας. Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6. Μαγική στιγμή. Χρόνια πολλά Ευάκι μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

To θέμα του φετινού πάρτι της Εύας ήταν η «γοργόνα».

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

Ευγενία Δημητροπούλου: Στιγμιότυπο από το πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης της/ Instagram

«Στην αρχή άκουγα αυτό το "μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα" και "να ζήσεις κάθε φάση". Μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο γιατί έλεγα ναι, εντάξει, πόσο γρήγορα; Και τώρα συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα όντως μεγαλώνουν και λέω ναι,, καλά έκαναν και μου τα λέγανε. Το συνειδητοποιώ από τις φωτογραφίες και κυρίως από την αγκαλιά μου. Κάποτε, την έπαιρνα αγκαλιά και κουβαλούσα και δυο τσάντες.

Τώρα μου είναι πιο δύσκολο, αλλά ναι νομίζω ότι τώρα είναι μια πολύ ωραία φάση που απολαμβάνω πάρα πολλά πράγματα κι απολαμβάνω και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που σου λέει τις απορίες, το πώς τα τακτοποιούν μέσα στο μυαλουδάκι τους, τις κοινωνικές τους επαφές, τα πάρτι τους που αρχίζουν και λένε ναι, θα πάμε εκεί και θα κάνουμε αυτό και θα χορέψουμε εκείνο και μ΄αρέσει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Μαμά-δες, τον Μάιο του 2026.

Στέλιος Βλατάκης- Ευγενία Δημητροπούλου, σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H Ευγενία Δημητροπούλου έχει μιλήσει ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της από τη Σιέρα Λεόνε. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον νευροχειρουργό σύζυγό της με θρησκευτικό γάμο, στις 27 Αυγούστου του 2023. Την ίδια μέρα, βάπτισαν και την Ευαγγελία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει: «Την Εύα τη βρήκαμε 11 μηνών και την πήραμε στα χέρια μας όταν ήταν 15 μηνών. Από την πρώτη φωτογραφία κατάλαβα ότι θα είναι η κόρη μου. Όταν ήρθε η φωτογραφία ο Στέλιος μου είπε “αυτή είναι”. Τότε δεν ξέραμε τίποτα βέβαια, γιατί και το παιδάκι έπρεπε να περάσει μια διαδικασία με εξετάσεις, αλλά εγώ το ήξερα από την πρώτη στιγμή».

Σε άλλο σημείο, είχε εξομολογηθεί πως: «Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία, πάντα ανάλογα με τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχει. Η κόρη μου γνωρίζει την ιστορία της. Η καθημερινότητά μου με το παιδί έχει αλλάξει εντελώς, γίνεται προτεραιότητα και εγώ θέλω να είναι προτεραιότητα. Φτιάχνω το πρόγραμμά μου με βάση την Εύα, περνάμε πολύ χρόνο μαζί».