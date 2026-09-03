Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης πάει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;»

Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια για τη φωνή του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Παραπολιτικά
Συγκλονίζει ο Γιάννης Πάριος για τη Μαρινέλλα: «Να μας περιμένει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Πάριος απάντησε σε αρνητικά σχόλια για τη φωνή και την εμφάνισή του στη συναυλία της Κύπρου.
  • Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί λόγω ηλικίας, λέγοντας ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.
  • Αγνοεί τα αρνητικά σχόλια και επικεντρώνεται στην αγάπη του κοινού.
  • Κατηγόρησε τους κριτές που δεν χρησιμοποιούν το όνομά τους στα social media.
  • Εξέφρασε την αγάπη του για την Πάρο και τα τηγανητά ψάρια.

Τη δική του απάντηση σε όσους σχολίασαν αρνητικά τη φωνή και την εμφάνισή του στη συναυλία του στην Κύπρο έδωσε ο Γιάννης Πάριος.

ΠΑΡΙΟΣ

Ο σπουδαίος ερμηνευτής εμφανίστηκε στις 28 Αυγούστου στη Λάρνακα και, μετά τη συναυλία, στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο από την εμφάνισή του, με ορισμένους χρήστες να ασκούν κριτική στη φωνητική του απόδοση, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για την ηλικία του.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά», ο Γιάννης Πάριος δεν έδειξε να επηρεάζεται από την κριτική και ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να αποχωρήσει από τη σκηνή επειδή κάποιοι θεωρούν ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποσύρεται λόγω ηλικίας.

«Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος»

«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως τα αρνητικά σχόλια που γράφονται στο διαδίκτυο δεν είναι κάτι που τον απασχολεί, καθώς αυτό που έχει πραγματική σημασία για εκείνον είναι η σχέση που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό του.

«Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο», ανέφερε.

Οι αιχμές για τα ανώνυμα σχόλια

Ο Γιάννης Πάριος σχολίασε και το γεγονός ότι αρκετοί από όσους ασκούν κριτική στα social media επιλέγουν να μην εμφανίζονται με το όνομά τους.

«Εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δε θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς (κότσια) να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν “είμαι ο τάδε”», δήλωσε.

Όσο για το τι κρατά τελικά από όλη αυτή τη συζήτηση, ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του απάντηση με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
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